Ankara temaslarda bulunan Öztürkler,Anıtkabir’i ziyaret etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk koyup, saygı duruşunda bulunan Bakan Öztürkler, burada Anıtkabir Özel Defterini imzaladı.

İçişleri Bakanı Öztürkler, Anıtkabir Özel Defterine şöyle yazdı:

“Yüce Atatürk,

Ulusunu uygar toplumlara yaraşır, bağımsız, özgür ve saygın bir devlete kavuşturan ulu önderimiz,

Bugün burada yüksek huzurunuzda bulunmanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyorum.

İlke ve devrimlerini benimseyen Kıbrıs Türk Halkının size olan sevgi ve bağlılığı büyüktür. Engin dünya görüşünüz, ülkemizin çağdaş medeniyetler arasında olması çalışmalarına yön ve güç vermektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı olarak gayemin; ülkemin gelişip güçlenmesine hizmet etmek, Kıbrıs Türk Halkının huzur ve refah içinde yaşamasını sağlamak olduğunu onur ve gururla ifade ediyorum.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile fikir birliği ve dayanışma içerisinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni daha güzel yarınlara kavuşturmak için bize göstermiş olduğun istikamette gerçekçi ve kararlı adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz.

Sizin vasiyet ettikleriniz, bugün hepimizin yüreğinde, aklında canlı bir güç olarak yaşıyor ve bizlere rehberlik ediyor. Düşüncelerinizin temsilcileri ve uygulayıcıları olarak aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, sizin aydınlattığınız yolda yürüyen Kıbrıs Türk Halkı ve şahsım adına en derin saygılarımı arz ediyorum”.