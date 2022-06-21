  • BIST 2.572,63
  • Altın 1023.417
  • Dolar 17.3274
  • Euro 18.3301
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAAşırı sıcaklar kalbi tehdit ediyor!

Ankara temaslarda bulunan Öztürkler,Anıtkabir’i ziyaret etti.

» »
Ankara’da resmi temaslar yapmak üze bulunan İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Ankara temaslarının ikinci gününde sabah saatlerinde Anıtkabir’i ziyaret etti.
Ankara temaslarda bulunan Öztürkler,Anıtkabir’i ziyaret etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk koyup, saygı duruşunda bulunan Bakan Öztürkler, burada Anıtkabir Özel Defterini imzaladı.

İçişleri Bakanı Öztürkler, Anıtkabir Özel Defterine şöyle yazdı:

“Yüce Atatürk,

Ulusunu uygar toplumlara yaraşır, bağımsız, özgür ve saygın bir devlete kavuşturan ulu önderimiz,

Bugün burada yüksek huzurunuzda bulunmanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyorum.

İlke ve devrimlerini benimseyen Kıbrıs Türk Halkının size olan sevgi ve bağlılığı büyüktür. Engin dünya görüşünüz, ülkemizin çağdaş medeniyetler arasında olması çalışmalarına yön ve güç vermektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı olarak gayemin; ülkemin gelişip güçlenmesine hizmet etmek, Kıbrıs Türk Halkının huzur ve refah içinde yaşamasını sağlamak olduğunu onur ve gururla ifade ediyorum.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile fikir birliği ve dayanışma içerisinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni daha güzel yarınlara kavuşturmak için bize göstermiş olduğun istikamette gerçekçi ve kararlı adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz.

Sizin vasiyet ettikleriniz, bugün hepimizin yüreğinde, aklında canlı bir güç olarak yaşıyor ve bizlere rehberlik ediyor. Düşüncelerinizin temsilcileri ve uygulayıcıları olarak aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, sizin aydınlattığınız yolda yürüyen Kıbrıs Türk Halkı ve şahsım adına en derin saygılarımı arz ediyorum”.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskele Boğaztepe'de geceleri "rögar kapağı" endişesi21 Haziran 2022 Salı 11:25
  • Meclis'te yine nisap yok!21 Haziran 2022 Salı 11:22
  • Tatar:Bilimsel çalışmalarımızın dünyaya taşınması gurur vericidir21 Haziran 2022 Salı 11:18
  • Cumhurbaşkanı Tatar:Kıbrıs gibi barış ve huzurun arandığı bir coğrafyada Rum tarafının teröre destek vermesi büyük bir rezilliktir21 Haziran 2022 Salı 11:16
  • LTB Kızılbaş Parkı açılıyor21 Haziran 2022 Salı 10:21
  • Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu:Rumların sözde GYÖ paketiyle hedefi statükonun devamı21 Haziran 2022 Salı 10:20
  • Elektriğe okkalı zam!21 Haziran 2022 Salı 09:44
  • Girne Belediyesi, Kolan British Hospital İşbirliğinde, Kanser Tarama İndirim Fırsatı21 Haziran 2022 Salı 09:31
  • Çocuk Onkoloji Servisi’nde Mutlu Gün21 Haziran 2022 Salı 09:23
  • Öğrenci sürüş ehliyetlerinin ücretsiz uzatılması için yasa gücünde kararname çıkarıldı21 Haziran 2022 Salı 08:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti