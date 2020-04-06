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Ankara Üniversitesi: “Virüse karşı ilaç, serum ve aşı üretimi için önemli bir adım olan izolasyonunu başardık”

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Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Direktörü ve Veteriner Fakültesi Viroloji Bölümü, virüsün izolasyonunu başardıklarını duyurdu
Ankara Üniversitesi: “Virüse karşı ilaç, serum ve aşı üretimi için önemli bir adım olan izolasyonunu başardık”

Ankara Üniversitesi, koronavirüs salgınının tedavisi için önemli bir gelişme olarak virüsün izolasyonunun başarıldığını duyurdu.

Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Direktörü ve Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aykut Özkul tarafından duyurulan ve üniversitenin viroloji laboratuvarındaki çalışmalar neticesinde ulaşılan gelişme, yeni tip koronavirüse karşı serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan olan izolasyon açısından önemli bir yer tutuyor.

Üniversitenin resmi hesabından yapılan açıklamada, “Üniversitemiz Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Aykut Özkul, koronavirüse karşı (Kovid-19) serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan SARS-COV-2 virüsünü izole etmeyi başardı” ifadesi kullanıldı.

 

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