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Ankara Üniversitesi'nden Prof. Balık anlattı: Kim, hangi aşıyı olmalı?

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Türkiye'de uygulanan BioNTech ve Sinovac aşılarına dair değerlendirmede bulunan Prof. Dr Balık, iki aşının da ağır hastalığı ve ölümleri engellediğini vurguladı. 
Ankara Üniversitesi'nden Prof. Balık anlattı: Kim, hangi aşıyı olmalı?

ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, alerjik bünyelerde daha az yan etki yapan inaktif aşı Sinovac'ın yaptırılabileceğini söyledi. Balık, obezitesi, böbrek yetmezliği, şeker hastalığı ve kanser tedavisi görenlerin BioNTech aşısını tercih edebileceğini söyledi.

Türkiye'de uygulanan BioNTech ve Sinovac aşılarına dair değerlendirmede bulunan Prof. Dr Balık, iki aşının da ağır hastalığı ve ölümleri engellediğini vurguladı. 

AA'nın haberine göre Prof. Dr. Balık, "Klinik gözlemlerimize göre, eğer alerjik bünyeniz varsa mRNA aşısı yerine tercihiniz varsa alerjik bünyelerde daha az yan etki yapan inaktif aşı olan Sinovac aşısını yaptırabilirsiniz. Çünkü, çalışmalarda sadece BioNTech değil diğer mRNA aşılarının daha çok reaksiyon yaptığı gözlendi. Ayrıca, mRNA aşıları, inaktif aşılara göre daha güçlü bağışıklık yanıtı yapıyor, immün sistem üzerine uyarıcı etkisi daha fazla olduğu için" değerlendirmesini yaptı. 

Prof. Balık, "Dolayısıyla, bağışıklık yanıtı zayıf olabilecek bünyeye sahip olanlar, mRNA aşısını tercih edebilir. Bunlar kim dersek, obezitesi bulunanlar, böbrek yetmezliği, şeker hastalığı olanlar, kanser tedavisi görenler veya çeşitli hastalıkları nedeniyle bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullananlar, eğer seçenekleri varsa mRNA aşısı olan BioNTech aşısını tercih edebilirler. Ancak yine onlarda da inaktif aşısının çalıştığını, işe yaradığını söylememiz lazım. mRNA aşıları tek dozdan bir hafta sonrasından itibaren bağışıklık oluşturmaya başlıyor, inaktif aşılar ise ancak ikinci dozdan 15 gün sonra belirgin bağışıklık oluşturuyor" dedi.

Balık, kanser tedavi tamamlanmış olanların tedavileri bittiğinden bağışıklık sistemlerinin toparlanmış olacağını belirterek, "Dolayısıyla bu kişiler için iki aşı arasında bir farklılık görülmez" dedi.

"BioNTech aşısı, yan etki olarak daha fazla kendini gösteriyor"

İki aşıyı yan etkileri açısından değerlendiren Balık, şunları söyledi: "BioNTech aşısı, yan etki olarak daha fazla kendini gösteriyor. Bunlar, aşı yerinde ağrı, şişlik, ateş, vücut kırgınlığı gibi belirtiler BioNTech aşısında daha fazla görülüyor ama bunların hiçbiri risk oluşturmuyor, kişiyi ağır hastalık geçirme ve ölüm riskinden koruyor. İnaktif olan Sinovac aşısında ise bu tip yan etkiler ya olmuyor ya daha az gözüküyor." 

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