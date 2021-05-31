  • BIST 1.423
  • Altın 521,050
  • Dolar 8,4972
  • Euro 10,3568
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAİsrail'de "değişim hükümeti" Başbakan Benjamin Netanyahu'yu görevden alacak

Ankara ve İzmir baroları da Atatürk'e atfen "zalim ve kâfir" diyen imam Mustafa Demirkan hakkında suç duyurusunda bulundu

»
Ankara ve İzmir baroları da Atatürk'e atfen "zalim ve kâfir" diyen imam Mustafa Demirkan hakkında suç duyurusunda bulundu
Ankara ve İzmir baroları da Atatürk'e atfen "zalim ve kâfir" diyen imam Mustafa Demirkan hakkında suç duyurusunda bulundu

Ankara Barosu ve İzmir baroları,Halkın Kurtuluş Partisi ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'e atfen "zalim ve kâfir" diyen imam Mustafa Demirkan hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu. 

Ankara barosundan yapılan açıklamada, "28.05.2021 günü Ayasofya Camiinde yaptığı konuşmada Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi hatırasına alenen hakaret eden Mustafa Demirkan hakkında hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak kamu davası açılması için Baromuzca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur." denildi. 

İzmir Barosu tarafından yapılan açıklamada, “Törene katılan çocuklara 430 Sayılı Öğretim Birliği Yasası (Tevhidi Tedrisat Kanunu) çiğnenmek suretiyle uygulamaya konulan Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi kapsamında hafızlık icazeti verilmiş, yine 2596 Sayılı Kanuna aykırı olarak, ruhani kıyafetler giydirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına aykırı olarak gerçekleştirilen bu törende, Üsküdar Yıldırım Beyazıt Camii eski imam hatibi Mustafa Demirkan isimli zat, kimden alındığı belli olmayan bir yetkiyle yaptığı konuşmasında doğrudan Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret etmiş ve bu hakaretler kurucu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk tarafından kendilerine emanet edilen koltukları işgal eden şahıslar tarafından sessizce dinlenilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sedat Peker videolarının izlenme sayıları 66 milyonu aştı30 Mayıs 2021 Pazar 17:11
  • Can Dündar: Sedat Peker bana TIR haberleri nedeniyle ‘Asılmayı hak ettin’ diye mesaj göndermişti30 Mayıs 2021 Pazar 16:32
  • SADAT'tan Sedat Peker açıklaması: Şirketimizin Peker tarafından terörist gruplara teslim edilen silahlarla hiçbir ilişkisi yok30 Mayıs 2021 Pazar 13:37
  • Sedat Peker'in iddiaları: JİTEM davalarında son durum ne?30 Mayıs 2021 Pazar 13:04
  • İşte Peker’in “Benim adıma cihatçılara gönderdiler” dediği yardımlar30 Mayıs 2021 Pazar 10:00
  • 'Saray'dan 'El Nusra'ya ticaret hattı'nın başında: İsmi geçen Metin Kıratlı kimdir?30 Mayıs 2021 Pazar 09:58
  • Sedat Peker'den 8. video: Suriye'de ticaretten gelen para nereye, bizim MT grubu, Murat Sancak, Ramazan Öztürk, Berat'ın ekibi. Metin Kıratlı, idari işler başkanı, bir de El Nusra...30 Mayıs 2021 Pazar 09:39
  • Peker'den "El Nusra'ya silah gönderildi" iddiası30 Mayıs 2021 Pazar 09:12
  • Sedat Peker: Size iki tane skandal anlatacağım30 Mayıs 2021 Pazar 08:57
  • Peker'den Albayrak iddiası30 Mayıs 2021 Pazar 08:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti