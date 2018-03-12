Ankara verilmiş vatandaşlıkların iptaline karşı çıktı iddiası!

Başbakan Tufan Erhürman’ın geçtiğimiz Ankara’da yaptığı temaslarla ilgili bilgiler gün ışığına çıkmaya başladı iddiası AFRİKA Gazetesi'nde manşetten duyuruldu.

Özellikle Başbakanın TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı ve 45 dakika süren toplantıda neler konuşulduğu konusunda basına herhangi bir açıklama yapılmazken, Afrika Gazetesi bugünkü haberinde söz konusu toplantı ile ilgili bir takım iddialar öne sürdü.

Gazetenin manşetinden verdiği habere göre Erdoğan, Erhürman’dan iptal edilmek istenen bazı yasa dışı vatandaşlıklara dokunulmaması istedi. Habere göre, Erdoğan’ın Erhürman ile yaptığı toplantıya Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay ve TC Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Recep Akdağ da katıldı.

Haberde, Erdoğan’ın hükümetten 22 Ocak eyleminde meclis damına bayrak açanlara dava açılmamasını istediği de belirtilirken, bir diğer isteğin de Afrika Gazetesinin susturulması için KKTC yargısı içinde yasal boşluk varsa bunun doldurulmasını da istediği iddia ediliyor