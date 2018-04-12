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Ankara yolcusu, önemli temaslar yapacaklar

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, temaslarda bulunmak üzere yarın sabah Ankara’ya gidiyor.
Ankara yolcusu, önemli temaslar yapacaklar

Atakan, TC Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan ve TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşecek.
Bakanın gündeminde sürüş ehliyetleriyle ilgili protokole imza koymak ve Ankara’nın toplu taşıma sistemini yerinde incelemek de var. Atakan ve beraberindeki heyet Cuma akşamı yurda dönecek.


İLK DURAK ANITKABİR
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Atakan yarın ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret edecek.
Atakan daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan ile bir araya gelecek. 


ATAKAN, ANKARA’NIN TOPLU TAŞIMA SİSTEMİNİ YERİNDE İNCELEYECEK
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ile görüşecek Atakan, görüşmenin ardından Ankara’nın toplu taşıma sistemini yerinde inceleyecek. 
Bakan Atakan, cuma öğleden sonra ise Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşecek. Görüşme sonrasında ise her iki bakan, sürüş ehliyetlerinin karşılıklı tanınması ve çevirimine yönelik protokole imza koyacak. Tolga Atakan ve beraberindeki heyet cuma akşamı yurda dönecek. 
Tolga Atakan’a Ankara temaslarında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı ve Özel Kalem Müdürü Ramadan Beysun eşlik edecek. 

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