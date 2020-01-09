Ankara ziyareti öncesi Özersay’dan “bağımsız adaylık” çıkışı

Özersay "bağımsız" aday oluyor.

Bu "bağımsızlık" yarı buçuk tabi...

Adaylığını açıklayan Kudret Özersay yarı buçuk bağımsızlık değil de tam bağımsız olarak adaylığını açıklasa idi işte o an bütün dengeler değişebilir, alt üst olabilirdi.

Özersay, HP Parti Başkanlığından istifa etti ama halen HP Vekili ve Bakanlar Kurulunda halen HP adına Dışişleri Bakanı ve Başbakan yardımcısı.

Bu görevlerini de bıraksaydı bütün dengeler değişir diyebilirdim ama böyle yarı buçuk bağımsızlık ile tüm seçim kampanyası boyunca HP’den Başbakan yardımcısı koltuğunda halen daha neden oturduğu sorgulanacak, bu bağımsızlık meselesini anlatmak ile kampanya geçip gidecek.

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HP Vekili Başbakan yardımcısı Kudret Özersay’ın adaylığını tam da Ankara ziyaretinden bir gün önce açıklaması ise son derece manidar...

Üstelik UBP henüz aday açıklamamış iken...

Bazı telkinler olup olmadığı ise adeta bir sır...

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Ankara ziyaretinde muhtemelen “Ekonomik Paket” görüşülecek ve de belki de Tatar’a ya da Özersay’a aday olmaması yönünde telkinler yapılacak.

Kim bilir?

UBP Cumhurbaşkanı adayı çıkarmaz mı?

Sanmıyorum...

UBP her hal ve şart altında kendi adayı ile seçime girmeye hazırlanıyor her ne kadar da parti içerisinde bazı çatlaklar yaşansa da...

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Dün ülkenin her yanı battı çıktı...

Yetkililer uzun uzun çeşitli açıklamalar yaptılar.

Ama bunlara vatandaş artık inanmıyor, dikkate almıyor.

Vatandaş netice görmek istiyor somut olarak bunun dışında yapılan “dilek ve temenniler” kokan açıklamalara ise itibar etmiyor.

Büyük usta Nazım’ın dediği gibi

Seni Düşünmek

Seni düşünmek güzel şey,

ümitli şey,

dünyanın en güzel sesinden

en güzel şarkıyı dinlemek gibi birşey...

Fakat artık ümit yetmiyor bana,

ben artık şarkı dinlemek değil,

şarkı söylemek istiyorum...