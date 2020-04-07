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Ankara'da 80 ve 89 yaşındaki çift koronavirüsü yendi

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Ankara'da koronavirüse yakalanan 80 ve 89 yaşlarındaki çift, hastalığı yenmeyi başardı.
Ankara'da 80 ve 89 yaşındaki çift koronavirüsü yendi

Ankara'da 80 ve 89 yaşlarındaki çift, 13 günlük tedavinin ardından koronavirüsü yendi ve dün taburcu oldu.

Hastane çalışanları tarafından alkışlarla uğurlanan çifte ilişkin Hürriyet'ten Hande Fırat'a konuşan TOBB ETÜ Hastanesi’nden Prof. Dr. Halil Kurt, iki hastanın da bağışıklık sistemlerinin güçlü olduğunu, sigarayı ise yıllar önce bıraktıklarını açıkladı.

Kurt, virüse karşı en önemli başlıklardan birinin bağışıklık sisteminin güçlü olması olduğunu söyledi.

Kurt, "Ruhumuzu dinç, moralimizi yüksek tutalım. 89 yaşındaki hastam tedavisi boyunca günde bir findan kahve keyfinden vazgeçmedi" dedi.

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