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Ankara'da baba, lise öğrencisi kızını öldürdü:

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'Erkek arkadaşı olduğu için vurdu' iddiası
Ankara'da baba, lise öğrencisi kızını öldürdü:

Ankara'nın Çubuk ilçesinde lise öğrencisi Şeyma Yıldız'ın, yol kenarında cansız bedeni bulundu. Genç kızı olaydan sonra emniyet güçlerine teslim olan babası H. Yıldız'ın öldürdüğü iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, olay dün akşam saatlerinde Kargın Mahallesi yolunda meydana geldi. Yol kenarında kar üzerinde hareketsiz yatan Şeyma Yıldız'ı görenler, polise ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yıldız'ın tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Şeyma Yıldız'ın cansız bedeni incelemelerin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, genç kızın babası H.Yıldız, olayın ortaya çıkmasından bir süre sonra Çubuk Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu.

H.Yıldız'ın kızını erkek arkadaşı olduğu gerekçesiyle öldürdüğünün iddia edildiği öğrenildi.

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