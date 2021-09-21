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Ankara'da "Barınamıyoruz" eylemine müdahale

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Üniversiteli öğrenciler, yüksek kiralar ve yurt pahalılığı nedeniyle yaşanan barınma problemine dikkat çekmek için dün akşam Ankara 100. Yıl Mahallesi İlhan Erdost Parkı'nda çadır kurdu.
Ankara'da "Barınamıyoruz" eylemine müdahale

Üniversiteli öğrenciler, yüksek kiralar ve yurt pahalılığı nedeniyle yaşanan barınma problemine dikkat çekmek için dün akşam Ankara 100. Yıl Mahallesi İlhan Erdost Parkı'nda çadır kurdu. Ancak polis ekipleri daha sonra parka gelerek öğrencilerin kurdukları çadırları kaldırmalarını istedi. Çadırların kaldırılmasına karşı çıkan dokuz üniversitelinin bu sırada gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul’da Yoğurtçu Parkı'nda hafta sonu başlatılan "Barınamıyoruz Hareketi", diğer kentlere de yayılıyor. İzmir, Kocaeli ve Gümüşhane gibi çeşitli kentlerde öğrenciler, kira ve yurt pahalılığını protesto etmek için parklarda gece nöbeti düzenliyor.

Öğrencilerin talepleri neler?

Barınamıyoruz Hareketi'ne ait sosyal medya hesabından 20 Eylül'de yapılan paylaşımda KYK yurtlarının kapasitesinin yetersizliği, özel yurtların ücretlerinin yüksekliği ve artan kiralar nedeniyle iki yıl sonra kampüse dönen üniversite öğrencilerinin çoğunun evsiz kaldığı belirtilmiş ve "Biz burssuz, yurtsuz, evsiz bırakılan üniversite öğrencileriyiz. Eğer insani koşullarda yaşayabileceğimiz bir mekana sahip olabilme imkanlarımızın tamamı elimizden alındıysa bu imkanları biz yaratacağız" ifadelerine yer verilmişti.

Açıklamada, "Türkiye genelindeki yüzde 70 ile yüzde 290 arasında değişen kira artışları sebebiyle evsiz kaldık. Patronlara teşvik, şirketlere vergi affı yerine; burs miktarının ve yurt kapasitelerinin arttırılması, kira fiyatlarının denetlenmesi ve öğrenci evlerine maddi destek sağlanması ile bu sorunun büyük oranda çözüleceğini biliyoruz" ifadeleri dikkat çekmişti.

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