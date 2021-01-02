Ankara'da bir binanın garajında 3 gencin cesedi bulundu

Ankara'nın Pursaklar ilçesine bağlı Yunus Emre mahallesinde 3 katlı bir apartmanda zehirlenme vakası ihbarı alan polis ekipleri, olay yerine gitti.
Ekipler, binanın kapalı garajında 3 genci hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, 20-25 yaşlarındaki 3 gencin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayı haber alan gençlerin aileleri fenalaştı. Polis ekipleri tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Ankara Valiliği'nden olaya ilişkin olarak yapılan açıklamada "Alkol ya da karbonmonoksitten zehirlenmiş olabilecekleri belirlendi" bilgisi verildi.
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