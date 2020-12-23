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Ankara'da bulunan köpeklerin ses tellerinin kesildiği raporla kesinleşti: Hasar kalıcı

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Ankara'da ticari amaçla uygunsuz koşullarda beslendiği gerekçesiyle el konulan 68 köpeğin ses tellerinin kesildiği üniversite raporuyla kesinleşti.
Ankara'da bulunan köpeklerin ses tellerinin kesildiği raporla kesinleşti: Hasar kalıcı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, 2 Aralık'ta bir apartmanın bodrum katında Cangül Ç.'nin uygunsuz koşullarda beslediği 68 köpeğe, Doğa Koruma ve Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü ekiplerince el konuldu.

Kafeslerin içinde kötü koşullarda ticari amaçla tutulan ve gürültü çıkarmamaları için ses tellerinin kesildiği ileri sürülen hayvanlar, Keçiören Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

Bakım ve tedavileri yapılan, ayrıca sahiplendirilmeleri için çalışma başlatılan köpeklerin ses tellerinin kesilip kesilmediğinin belirlenmesi için de Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesince inceleme yapıldı. Köpeklerden 4'ü üzerinde ayrıntılı muayene ve inceleme yapılarak hazırlanan rapor ile köpeklerin ses tellerinin kesildiği kesinleşti.

Ses tellerine yönelik operatif girişimde bulunulmuş

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden Doç. Dr. Aytun Okan Şenel ve Araştırma Görevlisi Dr. Yusuf Şen tarafından hazırlanan raporda köpeklerin ses tellerine yönelik operatif girişimde bulunulduğu, hayvanların hiçbirinde ses tellerinin olmadığı belirtildi.

Operasyonun sadece ses telleri ile sınırlı tutulmadığı, gırtlağın girişinde sağlı sollu olarak yer alan 'arytenoid' kıkırdakların büyük oranda deforme edildiği belirtildi. Operasyon için gırtlak bölgesine ağız boşluğu içinden yaklaşıldığı, yutak ve gırtlak bölgesinde şiddetli doku hasarı oluşturan ve yüksek düzeyde ağrıya neden olan standart dışı operatif uygulamalar yapıldığına dikkat çekildi.

'Birden fazla sayıda cerrahi girişime maruz kalmış olma ihtimalinin yüksek'

Hayvanların söz konusu operasyonu birden fazla kez geçirdiğine dair bulguya ulaşmanın olanaklı olmadığı, ancak bölgedeki deformasyon dikkate alındığında, her bir hayvanın birden fazla sayıda cerrahi girişime maruz kalmış olma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edilerek, "Oluşturulan fiziksel hasarın ve ses kaybının kalıcı olduğu, üst solunum yollarında kalıcı hasar bulunduğu için hayvanların enfeksiyonlara ve diğer pek çok sağlık riskine yatkın olduğu, genel sağlık durumlarının zayıf olduğu, maruz kalınan uzun süreli travma ve geçirilen süreçte çevresel uyaran azlığı nedeniyle davranış terapisine gereksinim olduğu, hayvanların geri kalan yaşamları boyunca yakın gözetim altında ve özel ilgi ile bakımlarının güvence altına alınmasının zorunlu olduğu kanaatine varılmıştır" ifade edildi.

'Fiziksel ve psikolojik pek çok olumsuz sonuç doğurma potansiyeline sahip' 

Raporda, ses tellerine müdahalenin hayvanlardaki olumsuz etkisine de yer verildi. Söz konusu operasyonun uygulama yapılan bölgenin hassasiyeti nedeniyle uzun süreli ve şiddetli ağrıya neden olduğu, ağrının hayvanın yeterli düzeyde solunum yapmasına engel olduğu gibi, besinleri yutmakta zorluk çekmesi ya da solunum yoluna kaçırması riskini de doğurduğu kaydedildi. Ayrıca ses tellerinin işlevsiz kılınmasına yönelik cerrahi operasyonun, köpeklerde fiziksel ve psikolojik pek çok olumsuz sonuç doğurma potansiyeline sahip olduğu, uygun bilimsel yöntemle gerçekleştirildiğinde dahi hayvan gönenci açısından sakınca teşkil ettiği belirtilerek, "Bunun için yurdumuzda ses tellerine yönelik tedavi edici olmayan cerrahi girişimler bütünüyle yasaklanmış durumdadır" denildi.

Hayvanları uygunsuz koşullarda beslediği için para cezası uygulanan Cangül Ç. hakkında bu rapor doğrultusunda adli işlem de yapılacağı belirtildi.

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