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Ankara’da, büyük casus takası operasyonu: ABD ve Rusya’nın da aralarında olduğu 7 ülkeden 26 kişinin takası yapıldı

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Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı koordinasyonunda ABD ile Rusya arasında casus takası gerçekleştirdi. MİT'ten yapılan açıklamada, "Son dönemin en geniş kapsamlı olan bu takas operasyonunda teşkilatımız büyük bir arabuluculuk rolü üstlenmiştir" denildi.
Ankara’da, büyük casus takası operasyonu: ABD ve Rusya’nın da aralarında olduğu 7 ülkeden 26 kişinin takası yapıldı

Ankara’da, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın koordinasyonuyla, tarihin en büyük casus takas operasyonlarından biri yapıldı. ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus’ta cezaevlerinde bulunan toplam 26 kişi takas edildi. Takas edilen isimler arasında, Rusya’da cezaevinde bulunan The Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich ile ABD Deniz Piyadesi Paul Whelan’ın da olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, takas operasyonu kapsamında; ABD’den 2, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya’dan birer uçak olmak üzere toplam 7 uçak ile Türkiye’ye nakledilen şahıslardan; 2’si çocuk 10 rehine Rusya’ya, 13 rehine Almanya’ya, 3 rehine de ABD’ye nakledildi.

MİT imzası

Operasyonun, son yıllarda ABD, Rusya ve Almanya arasında gerçekleşen en geniş kapsamlı rehine değişimi olarak tarihe geçtiği kaydedildi. MİT’in, bu operasyonda diyalog kanallarının kurulmasını sağladığı ve trafiği koordine ettiği bildirildi. İstihbarat örgütleriyle diplomatik kanallardan temasa geçen MİT’in organizasyonu ile Temmuz 2024’te tarafların Türkiye’de bir araya geldiği ifade edildi.
Burada ABD, Almanya, Polonya, Norveç, Slovenya ile Rusya ve Belarus’ta cezaevinde bulunan Batı ülkeleri vatandaşları ile Rusya vatandaşları arasında gerçekleştirilecek takas faaliyetinin müzakereleri yapıldı. MİT, müzakerelerin başından sonuna kadar arabuluculuk faaliyetini yürüttü.

Çarpıcı isimler
 

Takas edilen isimler arasında, Rusya’da cezaevinde bulunan The Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich ile ABD Deniz Piyadesi Paul Whelan’ın da olduğu öğrenildi. Ayrıca, Belarus’ta cezaevinde bulunan Almanya vatandaşı paralı asker Rico Krieger, Rus muhalif İlya Yashin ve Almanya’da cezaevinde bulunan FSB subayı Vadim Krasikov gibi isimler takas edildiler.

MİT yönetti

MİT, 7 ayrı ülke arasındaki bu takas operasyonunu, müzakere sürecinin en başından, takasların gerçekleştirildiği son ana kadar koordine etti. Takas faaliyetinin bütün güvenlik önlemleri, lojistik planlamaları ve ihtiyaçları MİT tarafından karşılandı. Taraflar arasındaki iletişim ve koordinasyon da MİT üzerinden sağlandı.

Bu çerçevede, takasın gerçekleştiği Ankara’da da rehinelerin değiş-tokuşu MİT’in kontrolünde yapılmıştır. Takas yapılacak rehine sayısının çok olması nedeni ile şahısların tamamı MİT personelleri gözetiminde uçaklardan alınarak güvenli alanlara intikal ettirildi.

Taraf ülkelerin tasdik işlemlerinin tamamlanması, rehinelerin sağlık kontrolleri ve talep edilen diğer ihtiyaçların karşılanması sonrasında rehineler gidecekleri ülkelerin uçaklarına MİT’in onayı ve talimatları ile yerleştirildi. Taraf ülkelerin uçakların dönüşü de yine MİT’in onayı gerçekleştirildi.

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