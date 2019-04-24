  • BIST 96.348
  • Altın 240,238
  • Dolar 5,8685
  • Euro 6,5776
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Ankara'da F-35 ve S-400 toplantısı

»
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye'den çekilme süreci, F-35 ve S-400 gerilimini görüşmek üzere bir araya geldi.
Ankara'da F-35 ve S-400 toplantısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndaki toplantıya Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ile kuvvet komutanları da katılıyor.

NTV'nin haberine göre, ana gündem maddesini ABD ile ilişkilerin oluşturduğu toplantıda ABD'nin Suriye'den çekilme süreci, F-35 ve S-400 gerilimleri ele alınacak.

Toplantıda bu konularla ilgili Türkiye'nin yol haritası ve atacağı adımların değerlendirilmesi bekleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Metrobüsteki tacizin ardından gözaltına alındı, ilk ifadesi ortaya çıktı24 Nisan 2019 Çarşamba 15:10
  • Küçükçekmece’de tecavüze uğrayan beş yaşındaki çocuk yoğun bakımda24 Nisan 2019 Çarşamba 12:30
  • Türkiye ekonomisi gelişiyor: Sahibinden satılık böbrek ilanı24 Nisan 2019 Çarşamba 12:27
  • Metrobüste cinsel saldırı: “Üzerime boşalan bu şerefsiz! Sen kendini ne sanıyorsun?24 Nisan 2019 Çarşamba 09:47
  • Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, Kılıçdaroğlu'na linç girişimi anını anlattı: Gözü dönmüş binin üzerinde kişi vardı24 Nisan 2019 Çarşamba 09:41
  • Rusya, Türkiye’den giden 60 ton domates ve çileği geri çevirdi23 Nisan 2019 Salı 20:31
  • Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na saldırı yorumu: Bana sorsalar gitmeyin derdim23 Nisan 2019 Salı 20:27
  • Erdoğan'dan kabine değişikliği iddialarına yanıt23 Nisan 2019 Salı 20:25
  • Nihal Olçok: Erdoğan'ı görseydim "Eşim Erol Bey'in yokluğu çok belli çünkü onun dili çok kuşatıcı bir dildi" derdim23 Nisan 2019 Salı 17:43
  • Bir linç, Saray'dan iki farklı tavır!23 Nisan 2019 Salı 17:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti