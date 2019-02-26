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Ankara’da Helal Disco açılıyor

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Abdurrahman Dilipak yazısında yine bombayı patlattı. Dilipak, bazı iş adamlarının kadınlara masaj yaptırdığını ancak gayrimüslim oldukları için caiz fetvası verildiğini ve Ankara'ya Helal Disco açılacağını yazdı.
Ankara’da Helal Disco açılıyor

'Tereddi ya da’ başlığı taşıyan yazıda Dilipak öncesinde tereddinin tanımı yaptı. Tereddinin, soysuzlaşma, yozlaşma, gerilemek. Soysuzlaşmak, aşağı düşmek gibi anlamlara geldiğini belirten Dilipak, terakkinin ise bunun tam karşıtı olduğunu, gelişme, ilerleme, yükselme anlamına geldiğini söyledi.

'DİNİ OLAN AÇ KALIR'

Cumhuriyet’in yeni kurulduğu dönemlerden örnekler veren Dilipak, dönemin adalet bakanı Mahmut Esat Bozkurt'un meclis kürsüsünden “İslam’ın ilerlemeye engel olduğu düşüncesi. İslam kaldıkça kimsenin yüzümüze bakmayacağı düşüncesi” (…) Din ve ahlakı olanlar aç kalmaya mahkumdur” dediğini yazdı. O dönemki bazı aydın ve siyasilerin "Dini ve namusu olanlar kazanamazlar. Yoksul kalmaları kaçınılmazdır” düşüncesinde olduğunu belirten Dilipak, günümüz sosyal yapısını da bu kapsamda eleştirdi.

'CHP İKTİDARDA DEĞİL'

CHP’nin artık iktidarda olmadığına dikkat çeken Dilipak, "Dün dündür, bugünse bugün. Artık CHP iktidarda değil. Ama o malum aşiret için “giden ağam, gelen paşam” Şamanizm’den başlayıp, NLP ile devam edip, bir nesli dönüştürmek için Transandantal Meditasyon için çıkıyorlar ortaya.” dedi.

Dilipak'ın yazısından ilgili kısımlar şöyle:

'SIRA HELAL DİSCO'DA'

 Sıra “Helal Disco”ya geldi. Ankara’da açılıyor. “Eğlenmek bizim de hakkımız”! değil mi! Tabii ki helal. Helal şarap, helal şampanya, helal bira, helal likör! Düğün salonu gibi, “kına gecesi salonu” değil, doğum günü partilerinin verildiği, eğlence partilerinin yapıldığı bir disco’dan söz ediyorlar. Artık Kâbe’nin hemen karşısındaki AVM’de bile satılıyor bunlar. Yan taraftaki kuleye çıkıp, Kâbe’ye tepeden bakarak şampanyanızı yudumlayabilirsiniz. Ee artık bizim “Disk Jokey”lerimiz de olur! Ne var bunda. Kına gecesi yapmıyorlar mı? Onun VIP versiyonu. Daha profesyonelcesi. Hem zaten yöneticisi Kur’an Kursu mezunu, hafize. Tabii ki mahremiyet kurallarına uygun. Erkek giremez. Cep telefonu yasak. “Disko, dans müziğinin bir tarzıdır. Funk, soul, pop ve salsa ögeleri içerir”miş.

 

'ROCK'N ROLL'DA ZİKİR ÇEKMEK'

— Cafeler kesmiyor artık gençlerimizi, Diskotek lazım bize, biraz oynamamız gerek. Dansing lazım. Rock’n Roll eşliğinde zikir çeken dervişlerimiz var artık. Bunlar hayatın gerçekleri. Biraz horon teper, zeybek oynar. 'Yerli ve Milli' Kafkas halk oyunları var, halay çekeriz. Gençlik bunu istiyor. Biraz da biz kam alalım dünyadan!

'GAYRİMÜSLİM KADIN CAİZ'

Bir arkadaş memlekette bir SPA’ya gitmiş. Tayland masajı da yapılıyor. Erkek masör de var, kadın da. Erkek masörler dolu. Aralarında bir de emekli müftü var. Grub bir işadamı grubu. Müftü fetvayı veriyor. Masörler gayrimüslüm, üstelik sağlık için yapılan bir iş sözkonusu. Caizdir. Helal!

 

'İLAHİYATLARDA NAMAZ KILMA ORANI YÜZDE 50'

 CHP döneminde laikleştiremediler ama AK Parti döneminde AKP’liler üzerinden sekülerleştirildik. Artık ilahiyatlarda bile namaz kılan yüzde 50’lerde. Bunun sorumlusu kim? Kaldı ki, muamelattan yoksun bir ibadet sadece seremoni ve ritüelden ibarettir.

'RUH YOK CESET VAR'

 İbadetin ruhu yokolur, yapılan iş şekil ve cesetten ibaret kalır. Zaman içinde bu iş “münafıklık alameti”ne dönüşür. Çünkü o iş bir ibadet değil, insanları aldatmaya dönük bir istismara ve aldatmaya dönüşür “

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