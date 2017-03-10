 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.003
  • Altın 144,651
  • Dolar 3,7532
  • Euro 3,9752
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAKürtaj Davası kararı ertelendi!

Ankara'da kalaşnikofla otomobile saldırı: 2 ölü

»
Ankara'da kalaşnikofla otomobile saldırı: 2 ölü
Ankara'nın Altındağ ilçesinde kimliği belirsiz kişilerin bir otomobile düzenlediği kalaşnikoflu saldırı sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti.

Ankara Altındağ'da kimliği belirsiz kişiler, bir otomobile kalaşnikof ve tabanca ile ateş açtı. Taranan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Yamaç Mahallesi 170. Sokak'ta Onur Ş.'nin kullandığı 06 FA 723 plakalı otomobile çapraz ateşle silahlı saldırı düzenlendi.

Kalaşnikof ve tabancanın kullanıldığı saldırıda Onur Ş. ile otomobilin arka koltuğunda oturan ve isminin Alican olduğu öğrenilen kişi hayatını kaybetti.

Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi yaptıkları ilk incelemede otomobil plakasının başka araca ait olduğunu belirlerken, olay yerinde 30'dan fazla boş mermi kovanı buldu.

Görgü tanıkları, silahlı saldırıyı Onur S. ile Volkan G.'nin düzenlendiğini öne sürdü.

Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından araçtaki cenazeler Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri saldırıdan sonra kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatırken, olay yerine gelen Onur Ş.'nin yakınları sinir krizi geçirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Financial Times: Washington'un Kürtlere desteği Ankara'yı çileden çıkardı10 Mart 2017 Cuma 08:52
  • Ayaz bebek eroin bağımlısı olarak dünyaya geldi!09 Mart 2017 Perşembe 19:00
  • Diyarbakır'da terör operasyonu: 19 gözaltı09 Mart 2017 Perşembe 16:41
  • Gasp zanlısı 'Haberin başlığı ne olacak?' diye sordu09 Mart 2017 Perşembe 16:40
  • Başbakan Yıldırım ile Medvedev görüştü09 Mart 2017 Perşembe 16:39
  • Terör mağduru üreticiye müjde09 Mart 2017 Perşembe 16:20
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Hollanda'ya: Adam gibi rica ederlerse...09 Mart 2017 Perşembe 15:20
  • Türkiye büyük adımlarla Akdenize açılıyor09 Mart 2017 Perşembe 15:15
  • İki kişinin katili Atalay Filiz hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası09 Mart 2017 Perşembe 14:02
  • Erdoğan 8 bakanla Moskova’ya gidiyor09 Mart 2017 Perşembe 14:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti