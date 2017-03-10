Ankara'da kalaşnikofla otomobile saldırı: 2 ölü

Ankara'nın Altındağ ilçesinde kimliği belirsiz kişilerin bir otomobile düzenlediği kalaşnikoflu saldırı sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti.

Ankara Altındağ'da kimliği belirsiz kişiler, bir otomobile kalaşnikof ve tabanca ile ateş açtı. Taranan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Yamaç Mahallesi 170. Sokak'ta Onur Ş.'nin kullandığı 06 FA 723 plakalı otomobile çapraz ateşle silahlı saldırı düzenlendi.

Kalaşnikof ve tabancanın kullanıldığı saldırıda Onur Ş. ile otomobilin arka koltuğunda oturan ve isminin Alican olduğu öğrenilen kişi hayatını kaybetti.

Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi yaptıkları ilk incelemede otomobil plakasının başka araca ait olduğunu belirlerken, olay yerinde 30'dan fazla boş mermi kovanı buldu.

Görgü tanıkları, silahlı saldırıyı Onur S. ile Volkan G.'nin düzenlendiğini öne sürdü.

Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından araçtaki cenazeler Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri saldırıdan sonra kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatırken, olay yerine gelen Onur Ş.'nin yakınları sinir krizi geçirdi.