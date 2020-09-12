Ankara’da kum fırtınası..

Ankara’nın Polatlı ilçesinde kum fırtınası meydana geldi. Devasa toz bulutu kentin batı ve kuzey kesiminde etkili oldu. Vali Vasip Şahin 6 kişinin yaralandığını söyledi.

Ankara’nın Polatlı ve Haymana ilçelerinde etkili olan kum fırtınası hayatı felç etti. Bir anda gökyüzünü kaplayan toz Ankara’nın Polatlı ilçesinde kum fırtınası meydana geldi. Devasa toz bulutu kentin batı ve kuzey kesiminde etkili oldu. Vali Vasip Şahin 6 kişinin yaralandığını söyledi. Ankara’nın Polatlı ve Haymana ilçelerinde etkili olan kum fırtınası hayatı felç etti.

Bir anda gökyüzünü kaplayan toz bulutu nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşadı. Kum fırtınası Ankara merkezde de etkili oldu. Ankara Valisi Vasip Şahin, “Polatlı ve civarındaki ilçelerimizde meydana gelen şiddetli rüzgar olayı üzerine ekiplerimizce yapılan ilk tespitlere göre havada uçuşan cisimlerden kaynaklı 6 vatandaşımız hafif yaralanmış olup şimdilik başkaca bir can ya da mal kaybına ilişkin tespit bulunmamaktadır” açıklamasını yaptı.