Ankara'da mart ayında kar sürprizi

Batı bölgelerde sıcaklıklar ise 6 derece düşerken, doğu bölgelerde 20 santim üzeri kar yağışı beklenirken sıcaklıkların 10 dereceye kadar düşeceği belirtildi

Ankaralılar sabah uyandıklarında kar sürprizi ile karşılaştılar. Geçtiğimiz haftalarda mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar 6-10 derece kadar düştü. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, yurt genelinde hafta sonuna kadar yağışlı ve soğuk hava etkili olacak.

İşte il il 5 günlük hava raporu

Geçen hafta mevsim normallerin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ile bahar mevsimini yaşarken, yeni hafta ile kışa geri dönüldü. Sıcaklıklar 6-10 derece kadar düşerken, Ankara'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri kar yağışının devam ettiği kesimlerde trafikte sorun yaşanmaması için önlem aldı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, yurt genelinde hafta sonuna kadar yağışlı ve soğuk hava etkili olacak. Batı bölgelerde sıcaklıklar ise 6 derece düşerken, doğu bölgelerde 20 santim üzeri kar yağışı beklenirken sıcaklıkların 10 dereceye kadar düşeceği belirtildi.

Ege kıyıları ve Antalya'nın kıyı kesimleri dışında ülke genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, İç Anadolu'nun güneydoğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batı çevreleri ve Hatay'ın Erzin ilçesinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile gece saatlerinde İç Anadolu'da buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Ankara'da kar yağışı başladı

Başkent Ankara'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, kar yağışı iki gün daha etkili olacak.

Belediye önlem aldı

Kar yağışı nedeniyle özellikle kentin yüksek kesimlerinde zaman zaman ulaşımda aksamalar meydana gelirken ana arterlerde önemli bir sorun yaşanmadı.

Çevre yolunda görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düşerken, Dikmen, Etlik ve Kepekli mevkisinde meydana gelen hasarlı trafik kazaları yoğunluğa neden oldu. Bu arada Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri kar yağışının devam ettiği kesimlerde trafikte sorun yaşanmaması için önlem aldı.