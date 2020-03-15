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Ankara'da Öğrencileri apar topar yurttan çıkartıp, umreden dönenleri karantinaya aldılar

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Öğrencileri apar topar yurttan çıkartıp, umreden dönenleri karantinaya aldılar. Sağlık Bakanı, ülkedeki 6'ıncı vakanın umreden dönen bir vatandaş olduğunu söylemişti
Ankara'da Öğrencileri apar topar yurttan çıkartıp, umreden dönenleri karantinaya aldılar

Medine’den Ankara’ya gelen Umre yolcuları, Esenboğa Havalimanı’na inen uçaklarının içerisinde sağlık taramasından geçirilerek Koronavirüs karantinasına alınmak üzere 3 farklı öğrenci yurduna götürüldü.Yurtlarda kalan öğrenciler, karantinaya gelecekler için gece apar topar yurttan çıkarıldıklarını söyledi. 

Umreden dönen vatandaşlardan birinde Koronavirüs tespit edilmesinin ardından bugün de gelmeye devam edecek yolcular için alınacak önlemler merak konusu oldu. Bilim Kurulu Üyesi Dr. Ateş Kara, umreden dönen yolcuların uçaktan indiğinde sağlık taramasından geçeceğini ve herhangi bir bulgu bulunmayanların evlerinde 14 gün karantinada bekleyeceğini söyledi. Öte yandan dün gece saatlerinde Ankara'ya inen uçaktaki umre yolcuları 3 farklı öğrenci yurduna götürüldü.

Öğrenci yurtlarında karantinada kalacaklar 

Medine’den Ankara’ya havalanan uçak gece geç saatlerde Ankara Esenboğa Havalimanı’na indi. Uçak piste indiği anda apronda ayrı bir bölüme çekilerek kapıları kapalı bir şekilde sağlık ekipleri beklendi. Kısa sürede uçağın olduğu bölgeye ulaşan özel kıyafetli sağlık ekipleri, uçağın içerisine girerek Umre yolculuğundan gelen Türk vatandaşlarını sağlık taramasından geçirdi.

Umre seyahatinden dönen vatandaşlar, uçakta yapılan sağlık taramasının ardından tedbir amaçlı karantinaya alınmak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerle Gölbaşı'nda 3 ayrı öğrenci yurduna götürüldü.

Buraya götürülen Umre yolcuları, daha önceden kendileri için boşaltılan öğrenci yurtlarında 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak. Öte yandan polis ekipleri ise yurtlara çıkan yolları güvenlik gerekçesiyle kapatarak trafik akışını alternatif yollardan sağladı.

"Apar topar gitmek zorunda kaldık"

Gece geç saatlerde yurt öğrencilerine haber veren görevliler, öğrencilerin yurdu boşaltmasını istedi. Bunun üzerine apar topar hazırlanan yurt öğrencileri, eşyalarını alarak dışarıya çıktı. Öğrenciler, yurt önüne gelen otobüslerle Ankara otogarına ya da başka yurtlara götürüldü.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğrencisi Furkan Tufanoğlu, gece geç saatlerde kendilerine yurttan çıkmaları gerektiğinin bildirildiğini belirterek, "Evlerimize apar topar gitmek zorunda kaldık. Hem belediye otobüsleri hem de özel servislerle bize ulaşım imkanı sağladılar. Ancak bunu aktif öğrencilerin olduğu yurtta yapmalarından dolayı kızgınım” dedi. Memleketine döneceğini söyleyen Tufanoğlu, geceyi arkadaşında geçireceğini daha sonra ise Ankara otogarından memleketine gideceğini belirtti.

Türkiye'de 6'ıncı vaka umreden dönen bir vatandaş

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde umreden dönen bir vatandaşın yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Bakan Koca'nın yeni vaka tespit edildiğini açıklamasıyla Türkiye'de Koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi.

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