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Ankara'da okul müdürü öğretmenlerin topuklu ayakkabı giymesini yasakladı: Caiz değil

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Ankara'nın Sincan ilçesindeki Akşemsettin İlkokulu müdürü, dinen caiz olmadığı gerekçesiyle kadın öğretmenlerin topuklu ayakkabı giymesini yasakladı.
Ankara'da okul müdürü öğretmenlerin topuklu ayakkabı giymesini yasakladı: Caiz değil

Öğretmenler Haber'in aktardığına göre, okul müdürü öncelikle kadın öğretmenlerin topuklu ayakkabı giymelerinin dinen caiz olmadığını içeren bir metni öğretmenlere verdi, ardından da resmi yazı ile topuklu ayakkabı giyen öğretmenlere uyarı yazısı yazdı.

 

Müdür'ün öğretmenlere verdiği 'Kadınların topuklu ayakkabı giymesi caiz midir?' başlıklı metinde yer alan ve 'Bacak oynatıp ayak çalmasınlar, çapkın yürüyüşlerle nazar-ı dikkati celbetmesinler, çünkü bu tavır erkekleri tahrik eder' ifadeleri dikkat çekiyor. 

 

Okul müdürünün öğretmenlerin topuklu ayakkabı giymemesi için verdiği fetva mektubu:

© FOTOĞRAF :

Okul müdürünün öğretmenlerin topuklu ayakkabı giymemesi için verdiği fetva mektubu

 

 

Okul müdürünün öğretmenlerin topuklu ayakkabı giymemesi için yazdığı resmi yazı

© FOTOĞRAF :

Okul müdürünün öğretmenlerin topuklu ayakkabı giymemesi için yazdığı resmi yazı

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