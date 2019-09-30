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Ankara'da özel halk otobüsü durağa girdi: 3 kişi hayatını kaybetti

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Ankara'da özel halk otobüsü durağa girdi: 3 kişi hayatını kaybetti
Ankara'da özel halk otobüsü durağa girdi: 3 kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü durağa girdi, kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14:00 sıralarında Mamak'ta Yeni Merkez Camii önünde meydana geldi. Özel halk otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki durağa girdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre durakta bekleyen yolculardan 3'ü hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Yaralılar ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralılar tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

VALİ ŞAHİN: AMBULANSLARDAN ÖNCE ÖZEL ARAÇLARLA DA BİRKAÇ VATANDAŞIN GÖTÜRÜLDÜĞÜNDEN BAHSEDİLİYOR

Ankara Valisi Vasip Şahin, kazayla ilgili yaptığı açıklamada "İlk tespitlere göre halk otobüsü durağa dalıyor. Teknik sebeple mi arkadaşlar incelemelerde tespit edecekler. Üç vatandaşımız olay yerinde vefat etmiş, üç vatandaşımız da yaralı olarak hastaneye götürüldü. Ambulanslardan önce özel araçlarla da birkaç vatandaşın götürüldüğünden bahsediliyor. Bunun kaç kişi olduğu ve doğru olup olmadığını araştırıyoruz" dedi.

 

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