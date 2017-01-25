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SON DAKİKAAnkara'da polise otomatik silahlarla ateş açıldı

Ankara'da polise otomatik silahlarla ateş açıldı

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Ankara'da polise otomatik silahlarla ateş açıldı
Altındağ ilçesinde yıkım çalışmasında görevli polislere otomatik silahlarla ateş edildi. Yaralananın bulunmadığı olayda, yaya olarak kaçan 3 şüpheli, girdikleri evde çevik kuvvet polislerince yakalandı.

Altındağ ilçesinde yıkım çalışmasında görevli polislere otomatik silahlarla ateş edildi. Yaralananın bulunmadığı olayda, yaya olarak kaçan 3 şüpheli, girdikleri evde çevik kuvvet polislerince yakalandı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, yıkım çalışmasında görevli polislere otomatik silahlarla ateş açıldı. Yaralananın bulunmadığı olayda, kaçan 3 şüpheli girdikleri evde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Altındağ Caddesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında süren yıkım çalışmalarında görevli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine otomatik silahlarla ateş açıldı. Saldırıda yaralanan olmadı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, zanlıların yakalanması için operasyon başlatıldı.

Saldırının ardından yaya olarak kaçan 3 şüpheli, Kale Mahallesi Ceylan Sokağı'nda girdikleri evde çevik kuvvet ekiplerince yakalandı.

Zanlılar, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Bölgede güvenlik önlemlerinin artırılmasının ardından yıkım çalışmalarına devam edildi.

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