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Ankara'da tedavi gören Zaroğlu: "İyiyim"

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Ankara'da koronavirüs tedavisi gören YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu sosyal medya hesabından 'iyi' olduğunu duyurdu.
Ankara'da tedavi gören Zaroğlu: "İyiyim"

Ankara'da koronavirüs tedavisi gören YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu sosyal medya hesabından 'iyi' olduğunu duyurdu.

DETAY SOSYAL MEDYA

İşte Zaroğlu'nun sosyal medya paylaşımı;

Bugün itibari ile kendimi çok daha iyi hissediyorum. Atlatılması gereken birkaç kötü gün kaldı sadece. Çok zayıflamışım haliyle biraz da çirkinleşmişim bu sebeple resim paylaşmıyorum. Bana moral veren, tüm mesaj, paylaşım ve güzel dileklere müteşekkirim. Tüm hastalara acil şifa. Herkese sağlıklı bir gün dilerim."

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