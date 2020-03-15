  • BIST 95.605
  • Altın 311,554
  • Dolar 6,3098
  • Euro 7,0130
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Ankara'da tıbbi maske takıp yankesicilik yapmışlar.4 yankesici yakalandı

»
Ankara'da tıbbi maske takıp yankesicilik yapmışlar.4 yankesici yakalandı
Ankara'da tıbbi maske takıp yankesicilik yapmışlar.4 yankesici yakalandı

Ankara'da, tıbbi maske takan ve vatandaşların telefonlarını çalan maskeli 4 yankesici yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, otobüs duraklarında bazı vatandaşların telefonlarının çalındığı ihbarı sonrası çalışma başlattı. Duraklardaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 4 kişinin yarım daire çizerek sıkıştırdıkları vatandaşların cebindeki telefonlarını çaldığını belirledi. Polis, tanınmamak için maske takan 4 şüpheliyi her sabah ve akşam aynı saatte buluştukları çay bahçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'den Avrupa ülkelerine uçuşlar 17 Nisan'a kadar durduruluyor15 Mart 2020 Pazar 00:21
  • Aylan bebeğin ölümüne neden olan sanıklara 125'er yıl hapis cezası14 Mart 2020 Cumartesi 22:30
  • THY'nin derdi koronavirüs değil, personel izinleri: 'İdari yaptırım' ile tehdit ettiler!14 Mart 2020 Cumartesi 16:10
  • Bağdat’tan Ankara’ya gelen uçaktaki 57 kişi karantinaya alındı14 Mart 2020 Cumartesi 15:14
  • Koronavirüs nedeniyle banka borçları ertelenir mi?14 Mart 2020 Cumartesi 13:33
  • Türkiye’de tüm hudut kapıları 9 ülkeden gelen yolculara kapatıldı14 Mart 2020 Cumartesi 12:00
  • Liderler zirvesine koronavirüs önlemi14 Mart 2020 Cumartesi 11:50
  • Türkiye'den 9 Avrupa ülkesine yasak: Girişler bu sabah itibarlıyla yasaklandı14 Mart 2020 Cumartesi 10:48
  • T.C. İçişleri Bakanlığından 81 İl Valiliği ve Hudut İdare Mülki Amirliklerine Genelge14 Mart 2020 Cumartesi 00:00
  • Erdoğan, Merkel ve Macron'un katılacağı İstanbul göçmen zirvesi, telekonferansla yapılacak13 Mart 2020 Cuma 20:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti