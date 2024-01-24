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Ankara’da Türkiye ve İran arasında önemli zirvede neler konuşulacak?

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Reisi’nin ziyareti İsrail'in Gazze’ye yönelik bombardımanı, Husilerin ticari gemilere saldırıları, Pakistan, Suriye ve Irak’taki saldırılarla birlikte bölgede gerilimin önemli ölçüde tırmandığı bir döneme denk geldi.
Ankara’da Türkiye ve İran arasında önemli zirvede neler konuşulacak?

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, başta İsrail’in Gazze’ya yönelik saldırıları, Irak ve Suriye’deki gelişmeler olmak üzere ikili ve bölgesel konuları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ile görüşmek üzere Ankara’ya geldi.

Reisi’nin ziyareti İsrail'in Gazze’ye yönelik bombardımanı, Husilerin ticari gemilere saldırıları, Pakistan, Suriye ve Irak’taki saldırılarla birlikte bölgede gerilimin önemli ölçüde tırmandığı bir döneme denk geldi.

Görüşmelerde Türkiye’nin Irak ve Suriye’de PKK ile yaptığı mücadeleyi öncelikle ön plana çıkarması bekleniyor.  

Suriye sorunun çözümü için Türkiye-Rusya ve İran arasında kurulan Astana Grubu’nun çalışmaları, Azerbaycan-Ermenistan savaşı sonrası Güney Kafkasya’da barış ve istikrarın sağlanması çabaları ele alınacak diğer önemli konular arasında yer alıyor.

Türkiye’yi Azerbaycan’a doğrudan bağlayacak olan ve İran’ın sıcak bakmadığı Zengezur Koridoru’nun yaşama geçirilmesi ele alınacak konular arasında.

Tahran, Zengezur Koridoru’na, kendi toprakları üzerinden transit geçişin sonlanacağı ve Ermenistan ile doğrudan bağının da sıkıntıya gireceği endişesiyle destek vermiyor.

Erdoğan-Reisi görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi'yi Külliye'nin ana giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Reisi'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde İstiklal Marşı ile İran milli marşı çalındı. Reisi, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek Türkçe selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Reisi daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

Erdoğan ve Reisi, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'nın ardından anlaşmaların imza töreni ile ortak basın toplantısına katılacak.

İki ülke arasında yapılacak temasların ardından kültür, bilim, medya, içişleri, taşımacılık, ticaret ve ekonomi gibi alanlarda yaklaşık 10 anlaşmanın imzalanması öngörülüyor.

Reisi’nin Ankara’ya ziyareti daha önce iki kez ertelemişti. Reisi’nin kasım ayındaki Ankara ziyareti Gazze’de yaşananlar nedeniyle ve ocak ayı başındaki ziyareti ise IŞİD’in İran’da 100’e yakın kişinin ölümüne neden olan saldırısı nedeniyle ertelenmişti

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