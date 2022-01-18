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Ankara'da üçüncü yol ittifakına yeşil ışık, 8 parti bir araya geldi...

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Ankara'da üçüncü yol ittifakına yeşil ışıkAnkara'da Cumhur ve Millet ortaklıklarına alternatif solda yeni bir ittifakın adımları atılıyor. Sekiz parti, HDP'nin çağrısıyla "üçüncü yol" söylemiyle bir araya geldi.
Ankara'da üçüncü yol ittifakına yeşil ışık, 8 parti bir araya geldi...

HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın başkanlığında üçüncü yol ittifakı için TBMM'de grubu olmayan bazı siyasi parti ve örgütlerin temsilcileri Ankara'da bir araya geldi.

Toplantıya HDP, EMEP, TKP, TİP, TÖP, SMF ve Halkevleri'nin temsilcileri katıldı. Ülke gündeminin konuşulduğu toplantıda ekonomi politikalarının yanı sıra ortak mücadele çalışmaları ele alındı. Toplantıda ayrıca 2023 yılında yapılacak seçimler için nasıl bir yol izleneceğine dair fikir alışverişinde bulunuldu.

"Demokratik değişimin önünü açabiliriz"

İlk toplantının ardından yapılan ortak açıklamada Türkiye'nin içinde bulunduğu toplumsal, siyasal ve ekonomik sorunların "çığ gibi" büyüdüğü vurgulanarak iktidarın "sömürü, talan ve ayrımcılık politikaları" yürüttüğü savunuldu. Açıklamada, "Bu gidişattan çıkmak için umudu büyütecek, topluma güven verecek güçlü bir birliği kurabilir, mevcut baskı rejiminin önünü kesebilir, demokratik değişim ve dönüşümün önünü açabiliriz. Bu nedenle Türkiye'nin demokratik, sol, sosyalist ve devrimci güçlerinin geniş bir mücadele ortaklığı sağlaması gerektiğine inanıyoruz" denildi.

Bu çerçevede HDP'nin yaptığı çağrıyla 18 Ocak 2022 tarihinde bir araya geldikleri belirtilen açıklamada, Emek Partisi (EMEP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Halkevleri, Halkların Demokratik Partisi (HDP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) ve Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) imzası yer aldı.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmaları

Öte yandan "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" önerisi üzerinde çalışan CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve DEVA Partisi'nin temsilcileri de bugün TBMM'de bir kez daha toplandı.

Toplantıda, daha önce üzerinde uzlaşmaya varılan metnin redaksiyonunun yapıldığı öğrenildi. Altı muhalefet partisinin hukuk kurmaylarının, seçim güvenliğini konuşmak için tekrar bir araya gelmesi bekleniyor.

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