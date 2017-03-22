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Ankara'da yeni bir darbe girişimi olduğu iddiası ortalığı karıştırdı

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Ankara'da yeni bir darbe girişimi olduğu iddiası ortalığı karıştırdı
Ankara'da yeni bir darbe girişimi olduğu iddiası ortalığı karıştırdı. Bazı vatandaşlar Beştepe'de nöbet tuttu.

Başkent Ankara'da gece ortaya atılan yeni bir darbe girişimi iddiası ortalığı karıştırdı. AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk, konuyla ilgili Twitter'dan, "Sakin olun değerli Kardeşlerim. Her şey kontrol altında" diye yazdı.

 

Başkent Ankara'da dün gece yarısından sonra sosyal medyada ortaya atılan yeni bir darbe girişimi iddiası ortalığı karıştırdı. Twitter'da yayılan haberler üzerine ise bazı vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın bulunduğu Beştepe'ye giderek bölgede fotoğraf çekip nöbet beklediler.

 

'SAKİN OLUN'

 

AK Parti, İstanbul milletvekili Metin Külünk ise Twitter'dan açıklama yaparak durumun sakin olduğu bildirdi. Külünk mesajında, "Sakin olun değerli Kardeşlerim. Her şey kontrol altında" diye yazdı.

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