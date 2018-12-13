Ankara’da yüksek hızlı tren kazası: 9 ölü, 47 yaralı

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren ile aynı güzergahta yol kontrolü yapan bir kılavuz tren Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda çarpıştı.

Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 47 yaralı bulunduğunu açıkladı.

Turhan açıklamasında, "06.36 sularında Yenimahalle ilçemiz Motor İstasyonu civarında yol kontrolünden dönen lokomotifimiz ile kafa kafaya çarpışarak elim bir kaza meydana gelmiştir. 3 makinist arkadaşımız 5 yolcumuz hayatını kaybetmiştir. Hastaneye 48 yolcu sevk edilmiş, bunlardan biri de hastanede hayatını kaybetmiştir. Toplam 9 vatandaşımız bu kaza sonucu hayatını kaybetmiştir. Olay nedeniyle ilgili araştırma ve inceleme çalışmalarına başlanmıştır" dedi.

Yüksek Hızlı Tren, Ankara'dan Konya'ya doğru gitmekteydi.

CNN TÜRK'e konuşan bir yolcu, kazanın trenin kalkışından 12 dakika sonra yaşandığını söyledi ve trenin henüz hızını artırmamış olduğunu ifade etti.

BBC Türkçe'ye konuşan bir makinist, kazanın iki trenin aynı yöne doğru yönlendirmesi sonucu meydana geldiğini söylüyor. Hâlâ cenaze araçlarının kazanın yaşandıüı bölgeye giriş ve çıkışları devam ediyor.

Vali Şahin, olayın nedeninin henüz bilinmediğini, AFAD, UMKE, 112 acil servis ve itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Haber ajanslarının geçtiği görüntülerde en az iki vagonun devrildiği görülüyor.

DHA, hızının 80-90 kilometre civarında olduğu belirtilen Yüksek Hızlı Tren'in iki vagonunun raydan çıktığını belirtiyor.

Çarpışma sonucu köprünün bir kısmı vagonların üzerine yıkıldı.

Yaralılar da çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

CNN TÜRK'e telefonla bağlanan muhabirler, polisin alanda yoğun güvenlik önlemleri aldığını ve gazetecilerin alana yaklaştırılmadığını belirtiyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.