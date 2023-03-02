Ankara'daki kimyasal fabrikasında yangın: Can kaybı var

Otomotiv ürünleri katkı maddesi üreten bir fabrikada sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Kahramankazan'daki yangında bir kişi hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen 3 kişinin ise hastanede tedavisi devam ediyor.
Otomotiv ürünleri katkı maddesi üreten bir fabrikada sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Kahramankazan'daki yangında bir kişi hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen 3 kişinin ise hastanede tedavisi devam ediyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.