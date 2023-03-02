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Ankara'daki kimyasal fabrikasında yangın: Can kaybı var

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Ankara'nın Kahramankazan ilçesi Keresteciler Sitesi'nde kimyasal madde üreten fabrikada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.
Ankara'daki kimyasal fabrikasında yangın: Can kaybı var

Otomotiv ürünleri katkı maddesi üreten bir fabrikada sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Kahramankazan'daki yangında bir kişi hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen 3 kişinin ise hastanede tedavisi devam ediyor.

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