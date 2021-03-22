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Ankara’daki Nevruz etkinliğinde KKTC’de temsil edildi

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Nevruz Bayramı Ankara'da düzenlenen etkinlikle kutlandı.. Nevruz; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de temsil edildiği etkinlikle Ankara’da kutlandı.
Ankara’daki Nevruz etkinliğinde KKTC’de temsil edildi

Nevruz Bayramı Ankara'da düzenlenen etkinlikle kutlandı.. Nevruz; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de temsil edildiği etkinlikle Ankara’da kutlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü etkinlikte yaptığı konuşmada,Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında her alanda mükemmel olan ilişkileri daha da ileriye götürmek için çalıştıklarını belirtti.

Türkiye'nin dört bir yanında bulunan Başkonsolosluklar’ın en önemli görevlerinden birinin iki ülke arasındaki mükemmel kardeşlik ve dostluk bağlarını daha da geliştirmek olduğunu belirten Köprülü , ayrıca KKTC’yi Türkiye ve dost ülkelerde tanıtmak için çeşitli çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Büyükelçi Köprülü, etkinlikte Kuzey KıbrısTürk mutfağına ait geleneksel lezzetlerin ve el sanatlarının sergilendiği standlarla yer almaktan dolayı gurur duyduklarını söyledi. Etkinlikte Nevruz Ateşi'nin yakılmasının ardından standlar gezildi. 

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