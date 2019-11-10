Ankara'dan 5'li görüşmeye veto iddiası! Türkiye katılmayacak, 5'li zirve spekülasyonu mu?

Kıbrıs Haber Ajansı'na (CNA) konuşan bir kaynak Ankara hükümetinin Aralık ayındaki 5'li zirveye katılmayacağını iddia etti.

CNA’in haberine göre Türkiye, Aralık ayında Kıbrıs sorunuyla ilgili beş günlük bir toplantıya katılmaya hazır görünmüyor ve seçim sonrası herhangi bir seçim sürecini Kuzey Kıbrıs’taki bölgelere sevk etti, bir hükümet kaynağı tahmin ediyor.

Pozisyon, Ankara'nın üçüncü ülkelerle diplomatik temaslarıyla dile getirildi ve ayrıca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunan mevkidaşı Nikos Dendia ile Cuma günü Cenevre'de yaptığı toplantıda da ifade edildi.

İlk hedef, garantör kuvvetlerinin katılımıyla BM Genel Sekreteri ile yapılan üç günlük gayri resmi bir toplantı yapmaktı; ancak aynı kaynağa göre, "tabii ki bu gerçekleşmeyecek, çünkü Türkiye gelmeyecek" dedi.

Haber: Antonis Gildakis - KIBRIS / Lefkoşa 10/11/2019 16:08