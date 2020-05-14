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Ankara'dan 750 Milyon TL kaynağın tümü aktarıldı

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Başbakan'dan önemli açıklamalar
Ankara'dan 750 Milyon TL kaynağın tümü aktarıldı

Başbakan Ersin Tatar, BRT ekranlarında Sevil Özlü, Mert Özdeş ve Baykan Gürses Özdağ’ın sorularını yanıtladı.

Kovid-19’la mücadele ve ekonomiyi kalkındırma çabalarıyla ilgili değerlendirmelerde  bulunan Tatar,  20 Temmuz tarihinde imzalanan protokolde 750 milyon TL’lik kaynağın tümünün aktarıldığını belirtti.

Başbakan Tatar  anlaşmanın 7 ay süreyle geçerli olduğunu, şu an 2020 protokolü için çalışmalar yapıldığını belirterek, 2020 protkolünün; kamu maliyesi, alt yapı, reel sektör ve savunma giderlerinden oluştuğunu ifade etti.

Tatar, Türkiye’den KKTC’ye su temin projesinde meydana gelen sorunla ilgili Türkiye’nin geçtiğimiz günlerde 500 milyon TL’lik ihaleye çıktığını, su konusunda sorun yaşanmaması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

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