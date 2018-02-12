Ankara'dan ABD'ye rest: "Ya düzelecek ya bozulacak"

Tillerson'ın ziyareti öncesi Ankara'dan sert mesajlar geliyor. Çavuşoğlu, ABD ile ikili ilişkilerin ''ya düzeleceğini ya da tamamen bozulacağını'' söyledi. Başbakan da "ABD'nin artık aklını başına toplaması lazım" dedi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson'ın Ankara ziyareti öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Türkiye-Afrika 2. Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, ABD ile son dönemde en büyük ihtilaf konularından birini oluşturan Suriye konusuna değinerek ''YPG'lilerin Münbiç'e Amerikan askerlerince getirildiğini'' ve ''ABD'nin Münbiç operasyonu sonrası YPG'li teröristleri Fırat'ın doğusuna gönderme sözünü de tutmadığını'' söyledi.

Dışişleri Bakanı, ''(ABD güçleri) Sadece YPG ile işbirliğini devam ettirmek için bir bahane olarak buralardaki cepler halindeki, küçük gruplar halindeki DEAŞ'lılara dokunmuyorlar'' şeklinde konuştu.

''Afrin bölgesindeki YPG'li teröristlerin bu bölgedeki DEAŞ mensuplarını da serbest bıraktığını ve Fırat'ın doğusundan bu teröristleri getirerek Özgür Suriye Ordusu ve Türk ordusuna karşı birlikte mücadeleye kalkıştıklarını'' belirten Çavuşoğlu, ''Ne yaparlarsa yapsınlar arkalarında kim olursa olsun boş. Afrin operasyonu emin adımlarla havadan ve karadan ilerliyor'' ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu: Güven kaybının nedeni ABD'dir

''ABD'den beklentilerimiz açık ve nettir. Artık biz vaat istemiyoruz, somut adımlar istiyoruz'' diyen Çavuşoğlu, öncelikle ikili ilişkilerde ''kaybolan güvenin yeniden tesis edilmesi gerektiğini'' söyledi. ''Kaybolan güvenin nedeninin de ABD olduğunu'' vurgulayan Çavuşoğlu, ''Türkiye hiçbir dostuna yanlış yapmaz. Ama ABD'den çok ciddi yanlışlar gördük. ABD bize verdiği sözleri tutmamıştır. Halkımızın da biz yöneticilerin de güveninin kaybolması doğaldır. Artık söz ve vaat değil, somut adımlar istiyoruz. Tillerson'dan bunu isteyeceğiz. İlişkilerimiz çok kritik bir noktada. Ya ilişkileri düzelteceğiz ya da bu ilişkiler tamamen bozulacak'' ifadelerini kullandı.

Yıldırım: ABD'nin artık aklını başına toplaması lazım

Başbakan Binali Yıldırım da Ankara'yı ziyaret eden Makedonya Başbakanı Zoran Zaev'le düzenlediği basın toplantısında ABD ile yaşanan gerginliğe değindi. Türkiye'nin düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nın Avrupa Birliği ve Balkanlar'ın güvenliği ile de ilgili olduğunu belirterek "Eğer Türkiye buralara sahip olmazsa hem mülteci kriziyle hem de terör dalgasıyla bütün Avrupa bu işten büyük bir bedel öder" diye konuştu.

ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki politikasıyla ilgili olarak da "NATO'da müttefikimiz, uzun yıllar stratejik ortak diye düşündüğümüz Amerika'nın artık aklını başına toplayıp doğru dürüst bir karar vermesi lazım. Terör örgütlerini yanına alıp terörle mücadele etmenin, devlet ciddiyetiyle bağdaşmadığını artık Amerika'nın görmesi gerekiyor. Görürse güzel, görmezse biz yapmamız gereken neyse onu yapmaya devam ederiz" şeklinde konuştu.

Afrin operasyonu başta olmak üzere, iki ülke arasında gerginlik yaratan konuların ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Ankara'da gerçekleştireceği temaslarda gündeme gelmesi bekleniyor. Tillerson'a Ankara ziyaretinde, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster'ın da eşlik edeceği bildirilmişti.