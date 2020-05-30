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Ankara'dan Atina'ya 'Ayasofya yanıtı'

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Ankara'dan Atina'ya 'Ayasofya yanıtı'
Ankara'dan Atina'ya 'Ayasofya yanıtı'

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın İstanbul’un fethinin yıl dönümü dolasıyla Ayasofya’da Kuran okunmasına yönelik eleştirilerine Ankara’dan yanıt geldi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Ayasofya’da Kuran’dan ayetler okunmasının ‘Hristiyanların dini duygularına hakaret’ anlamına geldiğini’ söylemişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Atina’nın açıklamalarına şu yanıtı verdi:

“Türkiye, Ayasofya’nın ne dünya çapındaki abidevi niteliğine ne de 1972 UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme’ye aykırı hareket etmiştir. Türkiye’nin bir miras unsuru olan İstanbul Tarihi Alanları’na gösterdiği titizlik ve özen sayesinde bu eselerle bugünün nesillerine ulaşmıştır. Ayasofya, Türkiye’nin ve insanlığın önemli bir değeri olarak kalacak ve korunmaya devam edilecektir. Yunanistan’ı tarihsel komplekslerinden arınmaya davet ediyoruz.

“Avrupa’da minarelerden ezanların yükseldiği ve karşılıklı saygı ilkesinin öneminin anlaşıldığı bir dönemde, başkentinde cami bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Yunanistan’ın Ayasofya’da Kuran-ı Kerim okunmasından rahatsız olması bu ülkenin içinde bulunduğu psikolojinin anlaşılması açısından ibretliktir.”

Yunanistan ne demişti?

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ise Ayasofya’da ezan okunmasına şu sözlerle tepki göstermişti:

"Bugün, UNESCO tarafından 1935'ten beri müze olarak işlev gören, dünya mirası alanı olarak korunan ve küresel bir anıt olan Ayasofya'nın içinde Kur'an'dan pasajların okunması, sadece buranın anıt olarak tanımlanması adına kabul edilemez bir girişim değil, aynı zamanda dünyadaki Hristiyanların dini duygularına da bir hakarettir.

"Bu eylem uluslararası topluma hakarettir ve bir kez daha Türkiye'yi ifşa etmektedir. Türkiye, hem Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesine hem de üyesi olduğu UNESCO'ya saygı göstermekle yükümlüdür."

“Türkiye'yi bir kez daha uluslararası yükümlülüklerine saygı göstermeye ve iç menfaatleri, Ayasofya kadar önemli bir anıtın çok ayrıcalıklı olan koruyucusu olma rolünün önüne koymayı bırakmaya çağırıyoruz. Ayasofya tüm insanlığa aittir.”

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