Ankara'dan Atina'ya cevap: Hiçbir yaptırım taviz vermemize neden olmayacak

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın yayımladığı makaleye ilişkin "Hiçbir yaptırım Türkiye'nin Meis Adası veya 10 deniz mili kapsayan hava sahası egemenlik haklarından asla taviz vermesine neden olmayacak." değerlendir

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın yayımladığı makaleye ilişkin "Hiçbir yaptırım Türkiye'nin Meis Adası veya 10 deniz mili kapsayan hava sahası egemenlik haklarından asla taviz vermesine neden olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı hesabından paylaşılan makaleye cevap verildi. Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan, maksimalist ve gayrimeşru deniz sınırı ve hava sahası iddialarına dayanarak Türkiye'ye yönelik AB yaptırımlarını kışkırtmayı hedefliyor. Hiçbir yaptırım Türkiye'nin Meis Adası veya 10 deniz mili kapsayan hava sahası egemenlik haklarından asla taviz vermesine neden olmayacak. Yunanistan, er ya da geç Türkiye ile koşulsuz diyaloğa girmelidir"

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin Doğu Akdeniz’deki gerginliği azaltmak için attığı adımların “ikna edici olmadığı” değerlendirmesinde bulunmuştu.

10-11 Aralık'ta yapılacak AB Liderler Zirvesi öncesinde Kıbrıs Rum Kesimi’ni ziyaret eden Dendias, burada yaptığı açıklamada, AB ülkeleri liderlerinin Türkiye karşısında harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Yunan bakan, AB liderlerinin ekim ayındaki zirvede Türkiye’ye sunduğu fırsatı Ankara’nın değerlendiremediğini ifade etti ve AB’nin uyarılarının dikkate alınmamasının AB’nin inandırıcılığına da gölge düşüreceği görüşünü dile getirdi.