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Ankara'dan Atina'ya tepki: Türkiye'yi kendi kıyılarına hapsetme rüyasından uyanın

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Ankara'dan Atina'ya tepki: Türkiye'yi kendi kıyılarına hapsetme rüyasından uyanın
Ankara'dan Atina'ya tepki: Türkiye'yi kendi kıyılarına hapsetme rüyasından uyanın

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in, dün Türkiye'nin kara hududunda sığınmacılara ilişkin yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Aksoy yazılı açıklamasında, "AB ve Yunanistan'ı, ülkemizi suçlamak yerine bir kez daha kendi ahdi sorumluluklarını yerine getirmeye, sığınmacıların haklarına saygı göstermeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sözcü, Dendias ve Borrell'in dünkü açıklamalarını "Yunanistan'ın sığınmacılara yönelik insan hakları ihlallerini ve suçlarını AB şemsiyesi altında örtbas etme çabasının yeni bir tezahürü" şeklinde değerlendirdi.

İkilinin Doğu Akdeniz konusundaki ifadelerini yalanlayan Bakanlık Sözcüsü, "Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Türkiye'yi kendi kıyılarına hapsedebileceği ve bunun uluslararası hukuka uygun olduğu rüyasından artık uyanmalıdır" dedi.

Aksoy, Türkiye’ye karşı "şer ittifakları kurma" ve "AB'yi suistimal etme" teşebbüslerinin Yunanistan'a bir faydası olmayacağının altını çizerek, "Bunun yerine Türkiye'nin meşru hak ve çıkarlarına saygı göstermeli, meselelerini bizi şikayet ederek ve başkalarından medet umarak çözmek yerine bizimle konuşarak çözmeye çalışmalıdır. Uluslararası hukukun ve komşuluğun gereği de budur" değerlendirmesinde bulundu.

Yunanistan ve Türkiye arasında uzun Ege ve Akdeniz konusunda uzun süredir anlaşmazlık yaşanıyor. İki ülke de birbirini uluslararası hukuka aykırı davranmakla suçluyor.

 
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