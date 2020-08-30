Ankara'dan Doğu Akdeniz'de yeni manevra: Türkiye geri adım atmayacak

Türkiye, 29 Ağustos'tan başlamak üzere Doğu Akdeniz'de iki hafta süreli bir Navtex yayınladı.

Ankara'nın cuma akşamı yaptığı ve 11 Eylül'de sona erecek Denizcilik Bilgilendirme İlanı (Navtex) çerçevesinde Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ın kuzeybatısında, Anamur açıklarında atış eğitimi yapılacak.

Türk donanmasının yapacağı askeri tatbikat açıklaması, AB'nin Yunanistan'la artan gerginlik nedeniyle Ankara'ya karşı yaptırım sinyali vermesinden hemen ardından geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye geri adım atmayacak

Bu arada Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginliğin ardından Berlin'de toplanan Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısında Türkiye'ye karşı yaptırım sinyali verilmesine Ankara'dan 'hakkaniyetli olun' tepki geldi.

Avrupa Birliği'ne seslenen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "(AB'den) Hakkaniyet bekliyoruz. Bu hakkaniyet çerçevesinde de Türkiye'nin geri adım atmasını kimse beklemesin." dedi.

"(Doğu Akdeniz) Ne pahasına olursa olsun Türkiye haklarını koruyacaktır. Kıbrıs'ta ve karasuları çerçevesindeki yine Kıbrıs Türkü'nün haklarını koruyacaktır. Aynı şekilde Doğu Akdeniz'in her bir metrekaresinde, o suyun her bir metreküpünde haklarını koruyacaktır." diyen Oktay, şöyle konuştu:

"(Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarmak istemesi) Ege'den aşağıya senin gemilerin, turistsen teknelerin, balıkçıysan balıkçı teknelerin, ticaret yapıyorsan buradan Karadeniz'den geçen, Marmara'dan geçen gemilerin açık denizlere inemeyecek demek. Bunu kabul etmemizi mi bekliyorsunuz? Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak?

Bizim Avrupa'ya söylediğimiz şu, Doğu Akdeniz de dahil olmak üzere Egeler de dahil olmak üzere Türkiye haklarından kesinlikle vazgeçmez ve geçmeyecektir."

"Avrupa Birliği, Türkiye'nin lehine olan hiçbir konuda yanımızda olmadı"

Avrupa'nın Türkiye'nin lehine olan konularda, yanında durmadığını dile getiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Brüksel'e tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Ne yazık ki Avrupa'nın Türkiye'nin lehine olan, Türk insanının lehine olan, bizim çıkarlarımıza olan hiçbir konuda yanımızda olmayı bırakın tepki vermediğini pek hatırlamıyoruz.

(Yunanistan'ın Sevilla haritası) Biz bu haritayı da bu haritayı aklından geçirenleri de kusura bakmasınlar yırtıp atarız, gerektiğinde ezer geçeriz.

Şimdi baktığınızda karada yırttığımız o (Sevr anlaşmasıyla çizilen) haritayı şimdi denizlerde bize çizmeye çalışan bir yapı ve buna alet olan bir Avrupa Birliği. Bunun için yine bir araç olarak kullandıkları, alet olarak kullandıkları bir Yunanistan ve Rum Kesimi.

Doğu Akdeniz'de nelerin olduğu konusuna biz bizim çıkarlarımız açısından bakıyoruz. Doğu Akdeniz'de bizim karasularımız vardır. Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığımız vardır ve Doğu Akdeniz'de bizim şu anda Libya ile imzaladığımız münhasır ekonomik bölge anlaşmamız vardır.

Milletimiz söz konusu bağımsızlık olduğu zaman, istiklali olduğu zaman, özgürlüğü olduğu zaman hiçbir şey dinlemez. Bedel ödemekmiş, şuymuş, buymuş umurunda bile olmaz.

Doğu Akdeniz'de biz kendi kıta sahanlığımızda normal kendi ekonomik faaliyetlerimizi yürütebiliriz. Kendi ekonomik faaliyetimizi yürütüyoruz. Bir İngiltere, bir Fransa, bir İtalya, bir Amerika, bir Rusya, bir Çin, bir başka ülke, kendi kıta sahanlığında kendi faaliyetlerini yürüttüğü zaman hiçbir ses çıkmıyor da Türkiye kendi kıta sahanlığında Doğu Akdeniz'de kendi gemisiyle kendi kaynaklarını araştırdığında niye kıyamet kopar, anlaşılır gibi değil."