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Ankara'dan elektroniz cihaz yasağına karşı girişim

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Ankara'dan elektroniz cihaz yasağına karşı girişim
Türk yetkililer, İngiltere ve ABD'ye uçuşlarda kabine büyük elektronik cihazların alınması yasağıyla ilgili olarak ABD ve İngiltere ile görüştüklerini açıkladı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, el bagajına büyük elektronik cihazların alınması yasağıyla ilgili olarak İstanbul Havalimanı ve THY'nin bu kapsam dışında tutulması için ABD ve İngiltere ile görüştüklerini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında Amerika Birleşik Devletleri’nin ardından İngiliz hükümetinin de belirli uçuşlarda el bagajına büyük elektronik cihazların alınmasını yasaklama kararı sonrasında İstanbul Havalimanı ve THY'nin bu kapsam dışında tutulması için ABD ve İngiltere ile temaslarının sürdüğünü söyledi.

Bakanlık sözcüsü, "İstanbul Havalimanı ve THY'nin bu kapsam dışında tutulması için ABD ve İngiltere nezdindeki girişimlerimiz devam etmektedir. Bu girişimlerimiz sadece ABD makamları nezdinde değil, benzer uygulamaya geçeceğini ifade eden İngiltere makamları nezdinde de yürütülmektedir" dedi.

Müftüoğlu'nin kendi tehdit değerlendirmeleri çerçevesinde bazı tedbirleri tek taraflı yürürlüğe koyduğunu ancak ortada risk varsa birlikte tedbir alınmasının gerekli olduğunu söyledi.

ABD'nin ardından İngiltere de bazı uçuşlarda kabine dizüstü ve tablet bilgisayarlar ile kamera gibi elektronik cihazların alınmasını yasaklamıştı. İngiltere yasağa Türkiye, Mısır, Ürdün, Lübnan, Suudi Arabistan ve Tunus'tan yapılan direkt uçuşları dahil etmişti.

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