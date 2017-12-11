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Ankara'dan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yanıt

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Ankara'dan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yanıt
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun "Erdoğan gibi bir liderden ahlak dersi almaya alışık değilim" şeklindeki sözlerine Ankara'dan tepki geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü "İsrail önce kendi yaptıklarının hesabını versin" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yayımladığı yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine sert tepki gösterdi.

Netanyahu'nun açıklamalarını en sert şekilde kınadıklarını belirten Kalın, "uluslararası hukuk kuralarını hiçe sayan, Filistin halkının yüzlerce yıllık vatan topraklarını işgal eden, BM kararlarını sistematik biçimde ihlal eden İsrail'in öncelikle kendi yaptıklarının hesabını vermesi gerektiğini" ifade etti.

Kalın'ın açıklamasında ayrıca "Binlerce masum Filistinliyi katleden, Filistinlilerin topraklarını açık hava hapishanesine dönüştüren bir zihniyetin suçluluk duygusunu bastırmak için ortaya attığı iddia ve suçlamaları ciddiye almak mümkün değildir” ifadeleri yer aldı. Kalın, "Türkiye dünyanın her yerinde olduğu gibi Filistin’de de hakkın, hukukun ve mazlumların yanında olmaya devam edecektir” dedi.

Ünal: Şiddetle kınıyoruz

AKP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözlerini şiddetle kınıyoruz" ifadesini kullandı.

Ünal, "Bir işgal devletinin başında,her türlü hukuksuzluğa imza atanları bölgenin tarihi ve siyasi gerçeklerine aykırı olan tüm eylemlerine son vermeye çağırıyoruz.Türkiye bölgesinde barış ve istikrarı sağlamaya, mazlumun ve mağdurun yanında olmaya, hakkın yanında saf tutmaya, her türlü hukuksuzluğun karşısında olmaya devam edecektir" diye ekledi.

Netanyahu ne demişti?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ilan etmesinin ardından "İsrail terör devletidir" açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Netanyahu'dan yanıt gelmişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, "Kendi ülkesindeki Kürt köylerini bombalayan, gazetecileri hapseden, İran'ın uluslararası yaptırımların etrafından dolaşmasına yardım eden, Gazze de dahil olmak üzere masum insanları öldüren teröristlere yardımcı olan bir liderden ahlak dersi almaya alışık değilim" demişti.

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