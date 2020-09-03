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Ankara’dan Kardeş Belediye LTB’ye 250 bin maske ve 5 bin el dezenfektanı katkısı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, kardeş belediye Lefkoşa Türk Belediyesi’ne Covid-19’la mücadele amaçlı gönderdiği dezenfekte malzemesi ve maskeler teslim alındı.
Ankara’dan Kardeş Belediye LTB’ye 250 bin maske ve 5 bin el dezenfektanı katkısı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kardeş belediye Lefkoşa Türk Belediyesi’ne Covid-19’la mücadele amaçlı gönderdiği dezenfekte malzemesi ve maskeler teslim alındı.

Her iki belediyenin, yakın dayanışması ve kardeş şehir diplomasisi sonucunda Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla başkent Lefkoşa’nın belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 250 bin maske ve 5 bin adet 1 litrelik el dezenfektanı LTB kullanımı için gönderildi.

LTB’den verilen bilgiye, LTB ile Ankara Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyanın Covid-19 pandemisiyle mücadele ettiği süreçte Ankara Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde oluşturulan ve Covid-19’a karşı ortak mücadele amacıyla dünyanın farklı bölgelerinden 40 başkent belediyesinin kurduğu “Covid-19’a Karşı Başkentler İttifakı” çalışmaları çerçevesinde istişare içinde olduğu belirtildi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, teslimat sonrasında yaptığı konuşmada, bu zor günlerde Lefkoşa ile dayanışma gösteren Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Harmancı, malzemelerin, belediyenin Covid-19 ile mücadele çalışmaları kapsamında şehirdeki yaşlılar başta olmak üzere ihtiyaç duyan kesimlere dağıtılacağın belirtti.

LTB yönetimi, dağıtımla ilgili detayların ilerleyen günlerde duyurulacağını açıkladı.

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