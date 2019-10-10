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Ankara’dan operasyon açıklaması: Hedefler ele geçirildi

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Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Fırat’ın doğusuna yönelik başlatılan harekatın gece boyunca sürdüğünü bildirdi.
Ankara’dan operasyon açıklaması: Hedefler ele geçirildi

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Fırat’ın doğusuna yönelik başlatılan harekatın gece boyunca sürdüğünü bildirdi.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada, “Barış Pınarı Harekatı, gece boyunca havadan ve karadan başarıyla sürdürüldü. Belirlenen hedefler ele geçirildi” denildi.

Operasyonun devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Harekat dün saat 16.00’da hava operasyonuyla başladı, akşam saatlerinde de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurları karadan sınırı geçti.

Bakanlık dün gece yaptığı açıklamada, operasyon kapsamında 181 hedefin vurulduğunu bildirdi.

TSK’nın sınırındaki askeri birliklere tank ve zırhlı araç takviyesi ise sürüyor.

Bir süre önce farklı birliklerden Hatay'a gönderilen tank ve zırhlı personel taşıyıcıları tırlara yüklendi.

Güvenlik önlemleri altında yola çıkan çok sayıda aracın, Antep istikametine gittiği ifade edildi.

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