Ankara'dan para gelmedi, Maliye Şubat maaşlarını ödemek için borçlandı.

T.C.-KKTC 2020-2023 tarihlerini kapsayan ekomonik program ise henüz imzalanmadı.

T.C.-KKTC Ekonomik Protokolünden 2019 yılından kalan bakiye para da henüz daha KKTC hesaplarına aktarılamadı.

KKTC Maliye Bakanlığı, 2020 yılının Şubat ayına ait kamu maaşlarının ödenebilmesi için 90 gün vadeli 100 Milyon TL borçlandı.

Borçlanma kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

412/2020 numaralı önerge ile 25 Şubat 2020 tarihinde alınan Bakanlar Kurulu kararı ile Maliye Bakanlığı borçlanma yapmak için yetkili kılındı.