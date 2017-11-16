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Ankara'dan Sarraf'ın durumu ile ilgili açıklama

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Ankara'dan Sarraf'ın durumu ile ilgili açıklama
Ankara'dan Rıza Sarraf'ın durumu ile ilgili bir açıklama geldi. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Sarraf'ın nerede olduğuyla ilgili olarak ABD'ye verilen notaya yanıt geldiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Rıza Sarraf'ın nerede olduğuna dair basında çıkan haberlere istinaden Türkiye'nin bilgi talebine Amerika Birleşik Devletleri'nden yanıt geldi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Hükümet Sözcüsü  Bekir Bozdağ, "ABD'den bir sözlü cevap şu anda gelmiştir, Rıza Sarraf'ın sağlık durumunun iyi olduğu hakkında Dışişleri Bakanlığı'na bir bilgi ulaşmıştır" ifadesini kullanmıştı.

New York'tan açıklama 

Öncesinde, konuyla ilgili olarak New York Başsavcılığı, Doğan Haber Ajansı'na (DHA) "İş adamı Reza Zarrab'ın federal hapishanede tutukluluk hali sürüyor" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Sarraf'ın Kasım ayı başında tahliye edildiği ve nerede olduğunun bilinmediği iddiası basına yansımış, Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Sarraf'ın durumuyla ilgili olarak ABD makamlarına yazılı bir nota vererek bilgi talep etmişti.

Hem İran hem de Türk vatandaşı olan iş adamı Rıza Sarraf, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delme, bankacılık sahteciliği ve kara para aklama suçlamaları ile bir yılı aşkın bir süredir ABD'de tutuklu olarak yargılanıyor. Sarraf'ın 90 yıla kadar hapsi ve 50 milyon dolarlık para cezasına çarptırılması isteniyor.

Sarraf'ın jürili yargılanmasına başlanacağı 27 Kasım'daki duruşma öncesinde bugün son kez bir ön duruşmaya çıkarılması bekleniyor.

Kayıp olduğu iddiaları nasıl çıktı?

ABD Federal Hapishaneler Bürosu'nun internet sitesinde Sarraf'ın 8 Kasım 2017 tarihinde serbest bırakıldığı yönünde bir güncelleme yapılmıştı.

Bunun üzerine Sarraf'ın avukatları, basına yaptığı açıklamalarda müvekillerinden haber alınamadığı, yerinin belli olmadığını söylemişlerdi.

New York Times gazetesi de ekim ayı sonunda yer alan bir haberde, Sarraf'ın başsavcılıkla anlaşmaya vararak işbirliğine gidebileceğini ve itirafçı olabileceğini yazmıştı.

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