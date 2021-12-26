Ankara'dan Sucuoğlu'na yeşil ışık!

ANKARA’DAN SUCUOĞLU’NA YEŞİL IŞIK!

Siyasi kulislere yansıyan bilgilere göre Ankara Dr. Faiz Sucuoğlu’na yeşil ışık yaktı. Sucuoğlu’nun 10 Ocak tarihinde Fuat Oktay ile Ankara’da görüşeceği öğrenildi. Siyasi kulislere Ankara UBP’ye ve Sucuoğlu’na yeşil ışığı yaktı olarak yorumlandı.

CTP TEMPOYU ARTIRIYOR

Anamuhalefet partisi CTP seçimlere 25 gün kala tempoyu artırmaya başladı. CTP’nin ziyaretleri hızlanırken adaylar da halkla buluşmalarını hızlandırdı. CTP’nin İskele’yi ziyaretinde Lefkoşa adayı olan aslen İskeleli olan Ahmet Muratoğlu’na oldukça ilgi olduğu kaydedildi.

DP ADAYLARINI TANITTI, HEDEF 3. PARTİ

Demokrat Parti Fikri Ataoğlu ile bir ivme yakalamışa benziyor. Demokrat Parti önceki akşam Girne’de oldukça kalabalık bir toplulukla aday tanıtım şöleni düzenledi. Siyasi kulislerde DP’nin gözünü seçimde 3. Parti olarak çıkmaya diktiği konuşuluyor. Ataoğlu’nun özellikle Gazimağusa ve İskele’de oldukça iddialı şekilde oy alabileceği de konuşuluyor.

HP BEKLENİLEN ÇIKIŞI YAPAMADI, MORALLER BOZUK

Seçimlerde en çok oy kaybedecek parti olarak adından söz ettiren HP’nin bir türlü beklenen çıkışı yapamadığı belirtiliyor. HP’nin %5 ile %9 arasında bir oy alması beklenirken. HP’nin seçim sonrasında 3 vekilde kalabileceği konuşuluyor. Atakan’ın aday olmaması ile HP’deki erime iyice görülür hale geldi.

TDP SOKAĞA İNDİ

TDP uzun bir aradan sonra yeniden sokağa indi. TDP en güçlü olduğu bölge olan Lefkoşa’da adayları ve LTB Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ile birlikte sokağa indi. Adeta Lefkoşa çıkarması yapan TDP’de Lefkoşa gezisi sonrasında yüzlerin güldüğü de görüldü.

DP’DE LEFKOŞA’DA 4 İSİM ÖNE ÇIKTI

DP’de Turizm Bakanı müsteşar Serhan Aktunç, Dr. Mert Taşkan, Hasan Tosunoğlu ve DP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Çıldır isimleri öne çıkmış durumda. DP’nin Lefkoşa’dan bir vekil çıkaracağı konuşulurken bu vekillik için dört kişinin isminin öne çıktığı belirtiliyor.

KARMA OYLAR ARTIYOR

23 Ocak 2002 tarihinde yapılacak olan seçimde karma oylarda artış olacağı öne sürülüyor. Özellikle karma oyların İskele ve Gazimağusa bölgesinde yoğunlaştığı belirtiliyor. Karma oyların yanmaması için ise seçmenlerin çok dikkatli bir şekilde oy kullanması gerektiği belirtiliyor.