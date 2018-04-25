Ankara'dan Trump'a 24 Nisan tepkisi

Türkiye, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın açıklamasında yer alan "yanlış ifadeleri ve subjektif tarih yorumunu reddediyoruz" denildi.

Açıklamada, "ABD Yönetimi'nden beklentimiz Osmanlı'nın tüm milletlerinin büyük acılar yaşadığı bu dönemi adil bir yaklaşımla değerlendirebilmesidir. Bu çerçevede, Başkan Trump'a aynı dönemde Ermeni isyancıların yer aldığı olaylar nedeniyle katledilen 500 binden fazla Müslümanın bulunduğunu hatırlatırız" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin bu konudaki tavrı hatırlatılarak, "Ortak Tarih Komisyonu kurulması yoluyla tarihin bu acılı döneminin aydınlatılması" önerisinin geçerli olduğu ve "arşivlerin araştırmacıların istifadesine" açıldığı vurgulandı.

Trump 'Meds Yeghern' ifadesini kullanmıştı

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan dolayısıyla yayınlanan mesajında 1915 olayları için "Büyük Felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesini kullanmıştı. Trump, "Bugün 20'nci yüzyılın en kötü kitlesel zulümlerinden biri olan 'Meds Yeghern'in mağdurlarını hatırlıyor ve saygıyla anıyoruz. Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında 1915'ten itibaren bir buçuk milyon Ermeni sürülmüş, katledilmiş ya da ölüme gönderilmiştir. ABD'de ve dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Ermenilerin tuttuğu kaybedilen masum hayatların yasını ve çektiği acıları paylaşıyorum" demişti.