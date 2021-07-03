Ankara'dan Washington'a "Çocuk asker" tepkisi: Esefle karşılıyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2021 İnsan Kaçakçılığı Raporu'nda Türkiye'yi çocuk asker kullanan ülkeler listesine almasına Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki geldi.

Açıklamada "ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2021 yılı İnsan Ticareti Raporu'nda ülkemizin insan ticaretiyle mücadelesini artırdığı teyit edilmektedir. Buna rağmen, güvenirliliği şüpheli, bir takım STK raporlarındaki iddialara yer verilerek, asılsız varsayımlara dayanarak Türkiye'nin çabalarını gölgeleyecek ithamlarda bulunulması esefle karşılanmıştır" denildi.

"Türkiye, insan ticareti suçunun önlenmesi, suçluların cezalandırılması ve suç mağdurlarının korunması için her türlü çabayı göstermektedir" denilen açıklamada "Çocukların silah altına alınması konusunda Türkiye’ye sorumluluk atfeden iddiaları külliyen reddediyoruz. Türkiye, çocuk haklarının korunmasına ilişkin BM bünyesinde kabul edilenler dahil başlıca uluslararası düzenlemelere taraf olup, bu konudaki sicili tertemizdir" denildi.

"Çifte standart ve ikiyüzlülük"

Dışişleri açıklamasında ABD'ye de suçlama getirildi. Dışişleri Bakanlığı "Suriye ve Irak'taki terör eylemlerinde çocukları zorla silah altına alan PKK-PYD-YPG terör örgütüne silah yardımı dahil aleni destek veren ABD’nin, Türkiye’ye böyle bir iftirada bulunması çifte standart ve iki yüzlülüğün en çarpıcı örneğidir" ifadelerine yer verildi.

BM raporuna atıf

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle devam etti:

"Terör örgütü PKK/YPG güdümündeki sözde 'Suriye Demokratik Güçleri'nin Suriye'de çocukların zorla silah altına alınması, kaçırılması, özgürlükten mahrum bırakılması, okulların askeri amaçlarla kullanılması gibi birçok ihlal ve ağır suç işlediği, BM Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Virginia Gamba'nın 21 Haziran 2021 tarihli raporuyla da sabittir. Buna rağmen, raporda bu örgüte atıf yapılmaması da ayrı bir garabettir.

ABD’nin Suriye’de ortaklık yaptığı, eğitim ve silah verdiği, sadece Suriye’de değil, Irak’ın Mahmur ve Sincar gibi bölgeleri dahil bir çok yerinde çocukları kaçıran ve ellerine silah veren bu ayrılıkçı terör örgütünün işlediği ağır suçları görmezden gelirken bir çok bölgesel konuda yakın eşgüdüm içinde bulunduğu müttefiki Türkiye’ye böylesine temelsiz ithamlarda bulunması vahim bir çelişkidir ve asla kabul edilemez.

Türkiye, taraf olduğu sözleşmelere bağlı olarak, insan ticareti suçunu önlemek için geçmişte olduğu gibi bundan sonra da çabalarını kararlılıkla sürdürecektir."

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bir yetkilisi dün Türkiye'nin Suriye'de çocuk askerleri silah altına alan Sultan Murat Tümeni'ne "maddi destek" sağladığı gerekçesiyle çocuk asker kullanan ülkeler listesine alındığını söylemişti. Yetkili Libya'da da çocuk asker kullanıldığını belirterek "Türkiye'ye özelde saygı göstermekle birlikte ilk kez bir NATO ülkesi çocuk askerlerin önlenmesi liistesinde yer alıyor" demişti.

DW Türkçe