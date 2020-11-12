Ankara'dan Yunanistan'a Navtex cevabı: Doğu Akdeniz'de faaliyetlerimiz devam edecek

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Ülkemiz uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları çerçevesinde bölgedeki faaliyetlerine devam edecektir." dedi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığının, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığında yürütmeye devam ettiği sismik araştırma faaliyetine dair mesnetsiz iddialarını yinelediği bir açıklama daha yaptığını belirten Aksoy, Yunanistan’ın maksimalist iddialarına dayanarak her Navtex (denizcilere duyuru) ardından Türkiye'nin faaliyetlerine itiraz etmesinin nafile bir çaba olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin Yunanistan’la iş birliğine ve iki ülke arasındaki sorunları diyalog yoluyla çözmeye hazır olduğunu belirten Aksoy, "Elbette ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) meşru hak ve çıkarlarının korunmasına da kararlılıkla devam edilecektir." değerlendirmesini yaptı.