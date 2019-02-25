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Ankaragücü oyuncusu sevinirken baygınlık geçirdi

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Ankaragücü son dakikada güldü; Mustafa Kaplan sevinirken baygınlık geçirdi
Ankaragücü oyuncusu sevinirken baygınlık geçirdi

Süper Lig'de 23. haftada Ankaragücü ile BB Erzurumspor karşı karşıya geldi. Küme düşme potasını yakından ilgilendiren karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.

Mücadeleye baskılı başlayan taraf ev sahibi Ankaragücü oldu. Ankara ekibi 25. dakikada Tyler Boyd'un golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla Ankaragücü'nün üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya golle başlayan Erzurumspor, 47. dakikada Kristian Opseth'in frikiğiyle skora dengeyi getirdi.

Dakika 73'te Erzurumspor 10 kişi kaldı. Kristian Fardal Opseth, Thiago Pinto'ya yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartını gördü ve oyundan atıldı.

Maçın son anlarında baskılı oynayan taraf, eksik oyuncusu olmasına rağmen Erzurumspor oldu.

Ancak Ankaragücü uzatmalarda Dever Orgill'in golüyle öne geçti ve karşılaşma 2-1'lik skorla sona erdi. Ankaragücü'nün 90+2'de gelen golüyle sevinç gözyaşlarına hakim olamayan teknik direktör Mustafa Kaplan, kısa süreli baygınlık geçirdi.

Ev sahibi Ankaragücü puanını 27'ye çıkarırken küme düşme potasından uzaklaştı, BB Erzurumspor ise 21 puanda kaldı.

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