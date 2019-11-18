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“Ankara’nın tabağında konfederasyon var” Ankara Lute'a kapıyı gösterdi!

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Fileleftheros gazetesi ise haberinde, “Ankara’nın Lute’a kapıyı gösterdiğini ve bu durumun Lute’un Atina ziyaretini de iptal etmesine yol açtığını” iddia etti.
“Ankara’nın tabağında konfederasyon var” Ankara Lute'a kapıyı gösterdi!

Fileleftheros gazetesi “Tabakta Konfederasyon İstiyor” başlıklı yorumsal bir haberinde “Ankara’nın tabağında konfederasyon istediğini ve bunu Kıbrıs Cumhuriyeti’ni (CransMontana’nın ardından perde gerisinde başlayan) kutu dışındaki tartışmayı kabul etmeye zorlayacak olan taktiksel hareketlerle talep edeceği” iddiasında bulundu.

Fileleftheros gazetesi haberinde, “Ankara’nın Lute’a kapıyı gösterdiğini ve bu durumun Lute’un Atina ziyaretini de iptal etmesine yol açtığını” iddia etti.

Lute’un bu yüzden müdahil taraflarla telefonda iletişim kurmak ve uzun görüşmeler yapmakla yetindiğini ileri süren gazete, Lute’un programda olmasına rağmen, Yunanistan ve Türkiye’nin temsilcileriyle görüşme yapmamasının Ankara’dan kaynakladığını öne sürdü.

Lute’un Türkiye’yi zor durumda bırakmamak için Atina’yı da ziyaret etmediği iddiasını yineleyen gazete, Lute’un yalnızca Lefkoşa’da temaslarda bulunmuş olmasının, BM Genel Sekreteri ile Uluslararası örgütün sahip olacağı görüntünün tam olmayacağını gösterdiğini ve Türkiye’nin de bunu istediğini iddia etti.

Gazete “Lute’un müdahil taraflarla iletişim kanalları muhafaza ettiğinin açık olduğunu” da ekledi.

Gazete “Tabakta Konfederasyon İstiyor” başlıklı yorumsal bir haberinde ise “Ankara’nın tabağında konfederasyon istediğini ve bunu Kıbrıs Cumhuriyeti’ni (Crans Montana’nın ardından perde gerisinde başlayan) kutu dışındaki tartışmayı kabul etmeye zorlayacak olan taktiksel hareketlerle talep edeceği” iddiasında bulundu.

Gazete “elindeki bilgilere göre, Türkiye’nin niyetlerini netleştirmesine rağmen yeni bir çıkmazı yüklenmesinin söz konusu olmadığını ve kışkırtıcı yayılmacı hareketlerine paralel olarak, perde gerisindeki görüşmelerin sürdürülmesini tercih ettiğini” iddialarına ekledi.

Gazete “Ankara’nın, Lefkoşa’nın Kıbrıs sorununda tuzağa düşürülmesi için taktiksel hareketler yaptığını” da ileri sürdü.

Guterres’in raporuna partilerin tepkileri

Gazete başka bir haberinde ise, Rum siyasi partilerinin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunuyla ilgili iyi niyet misyonu raporu hakkında açıklamalarına yer verdi.

Siyasi partilerin, raporda, tek yanlı olarak ilan edilen Kıbrıs Cumhuriyeti Münhasır Ekonomik Bölgesindeki yasadışı faaliyetlerine ilişkin olarak, Türkiye’ye sorumluluk yüklenmemesi konusunda hayal kırıklığı içerisinde olduklarını” yazan gazete, partilerin raporla ilgili değerlendirmelerinin farklı olduğunu kaydetti.

Kıbrıs’ın güneyindeki muhalefet partilerinin Guterres’i “Kıbrıs denizlerindeki yasadışı faaliyetlerine sorumluluk yüklemeden, faili ve kurbanı eşitlediği konusunda kınadıklarını” belirten gazete, Rum hükümetinin ise Guterres’in raporunu yorumlamaktan kaçındığını ifade etti.

Gazete, Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun, BM Genel Sekreterinin ilgisinin ve çabasının devam etmesinin olumlu olduğuna işaret ettiğini kaydetti.

DİSİ ile AKEL’in açıklamalarında iki kesimli federasyon çözümüne atıfta bulunduklarını ileten gazete, AKEL’in raporla ilgili açıklamasında, referans şartlarında bir anlaşmaya varılmasına ilişkin çabanın başarısızlığa uğraması durumunda, bunun etkilerinin memleket ve halk için acı verici olacağına işaret ettiğini belirtti.

Gazete DİKO, Ekologlar, Dayanışma Hareketi ve Vatandaşlar İttifakının da Guterres’e eleştirilerde bulundukları açıklamalar yaptıklarını ekledi.

Kathimerini gazetesi de “Berlin İçin İki Yol” başlıklı yorumsal haberinde, Berlin’deki üçlü görüşmenin sonucuyla ilgili çıtanın düştüğünü, öte yandan Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı tarafından inisiyatif üstlenilmesinin ihtimal dışında olmadığını öne sürdü.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin başlangıçta, Türkiye’nin beş taraflı bir görüşmede takınacağı olumsuz tutum konusunda kendinden emin olduğunu ifade ettiğini, fakat bu söylemin son günlerde değiştiğini yazan gazete, Kıbrıs’ın güneyinin söyleminin değişmesinin sebebinin, Türkiye’nin her seferinde tutumuyla şaşırtmasını hatırlaması olduğunu ekledi.

Gazete “Anastasiadis ile Akıncı Müzakerelerle İlgili Ne İstiyor” başlıklı bir haberinde ise, Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ile Kıbrıslı Rum lider  Nikos Anastasiadis’in BM’ye gönderdikleri belge-notlarında yer alan konulara yer verdi.

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