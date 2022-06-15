Ankara’ya giden Maliye Bakanı Atun’un gündemi belli oldu

Resmi temaslarda bulunmak üzere bu sabah erken saatlerde Ankara’ya giden Maliye Bakanı Sunat Atun’un gündeminde, elektrik üretim kapasitesinin artırılması, kesintisiz akaryakıt tedariki ve kur korumalı mevduat

Atun, “Hedefimiz KKTC’yi özellikle iki yıldır içinden geçtiğimiz elektrik sorunundan kurtarmaktır. Halkımız kesintisiz ve kaliteli elektrik hak ediyor” dedi.

Ankara’da bulunan Maliye Bakanı Atun, canlı telefon bağlantısıyla katıldığı BRT’deki programda, yapacağı temasların gündemiyle ilgili bilgi verdi.

Atun, elektrik üretimine ilişkin sorunlar bulunduğuna işaret ederek “Arz güvenliğimizi güçlendirmemiz, daha istikrarlı ve iyi noktaya taşımamız gerekiyor” dedi.

Üretimde hem kapasite artırımı hem de üretim için gerekli akaryakıtın ithalatının sürekliliğinin önem taşıdığını vurgulayan Bakan Atun, aralık ayında TC Enerji Bakanlığı ile mutabakatları üzerine Türkiye’den Kıb-Tek’e iki jeneratörün tahsis edilmesini içeren bir anlaşma imzalandığını, şu anda bu iki jeneratörün nakliyesine ilişkin ihalenin tamamlandığı bilgisini aldıklarını ve bugün detayları görüşeceklerini söyledi.

Maliye Bakanı Sunat Atun, bugünkü toplantıda ayrıca, devletten devlete modeliyle Kıb-Tek’e fuel-oil sağlanmasının ele alınacağını kaydederek özetle şöyle konuştu:

“Her iki konudan da önemli sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Hedefimiz, KKTC’yi özellikle iki yıldır içinden geçtiğimiz elektrik sorunundan kurtarmaktır. Halkımız kesintisiz ve kaliteli elektrik hak ediyor. Üretim ve iletim yetersizliğinden kaynaklı kesinti gibi sebeplerden dolayı halkımızın elektriksiz kalmasına göz yumamayız. Bu sorunu daha önce çözmüştük, yine çözeceğiz. Daha kapsamlı çalışmalarla enerji konusunda önümüzü açacak çalışmalar yapacağız enerji sorunu çözülecek.”

Atun, Kıb-Tek’e gelecek iki adet 25 megavatlık jeneratörün neredeyse elektrik açığını kapatacağını bildirdi.

“Yine de bizim daha da kapasitemizi artırmamız, yedekleme de yapmamız lazım” diyen Sunat Atun, tüm bu konuları bugün saat 16.00’da bir araya geleceği Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile ele alacaklarını söyledi.

-Merkez Bankası Başkanı ile kur korumalı mevduat konusu

Maliye Bakanı Sunat Atun bugün öğle saatlerinde TC Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğluyla da görüşmesi olduğunu açıkladı ve bu görüşmede kur korumalı mevduat sistemine KKTC’nin de dahil edilmesinin ele alınacağını bildirdi.

Atun, Ekonomi ve Enerji Bakanı olduğu önceki hükümet döneminde, aralık başında bu konuda yine girişim yaptığını kaydederek, bugün o görüşmenin devamının yapılacağını ve ümidinin üçüncü bir toplantıyla sürecin tamamlanması olduğunu söyledi.

Merkez Bankası’nda bugün “ekonomik önlem paketi”nin ele alınacağı toplantı konusundaki soru üzerine Atun, toplantıda bakanlığının yetkililerinin yer alacağını, kendisi ülkeye dönünce daha kapsamlı bir toplantı da yapılacağını ifade etti.

Maliye Bakanı Atun, temaslarını tamamlamasının ardından yarın sabah ülkeye dönmeyi planladığını da ekledi.